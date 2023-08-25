Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Hadirkan Album Perayaan Patah Hati Versi Orkestra

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |01:00 WIB
For Revenge Hadirkan Album Perayaan Patah Hati Versi Orkestra
For Revenge hadirkan album Perayaan Patah Hati Orkestra (Foto: ist)
JAKARTA - Band for Revenge (fR) merilis album tersebut dengan format berbeda. Mereka menghadirkan album Perayaan Patah Hati diiringi live orkestra di bawah naungan Didi Music Records.

Bertajuk Orkestra Perayaan Patah Hati, mereka meramu sembilan lagu dengan format orkestra diiringi oleh Sundaram String (orkestra) dan Gema Karmany Swara Smansa (choir) serta direkam langsung di Niti Mandala Renon.

For Revenge Hadirkan Album Perayaan Patah Hati Versi Orkestra

"Semua berawal dari penggalan lirik lagu Perayaan Patah Hati: ‘kau akan tetap aku sambut dengan perayaan paling meriah. Kalimat itu yang membuat kami terpicu untuk memberikan suguhan yang ‘meriah’ untuk pendengar kami," ungkap Boniex.

"Dengan Perayaan Patah Hati dalam versi orkestra ini pun menegaskan bahwa patah hati bisa dirayakan dengan cara yang elegan," lanjutnya.

Tantangan pun mereka rasakan ketika menghadirkan album ini. Band yang digawangi Boniex Noer (vokal), Arief Ismail (gitar), Izha Muhammad (bass), dan Archims Pribadi (drum) ini bertemu dengan tangan dingin Iwan Popo sebagai arranger.

