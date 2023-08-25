Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Berusia 53 Tahun, Kualitas Suara Once Mekel Tak Berubah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |02:01 WIB
Berusia 53 Tahun, Kualitas Suara Once Mekel Tak Berubah
Suara Once Mekel masih memukau di usia 53 tahun (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Once Mekel berusia 53 tahun. Suara Once tetap memukau meski usianya tak lagi muda. Terbukti, Once masih sering kali tampil melantunkan suara indahnya.

Suara Once masih memukau. Hal ini terlihat dari unggahan Youtube Channel Multimas Production. Terlihat Once Mekel saat sedang melakukan live perform yang membawakan lagu-lagu sulit dengan ciri khas suara tinggi ala classic rock seperti High Enough (Damn Yankee), Back in Black (AC/DC) maupun Cochise (Audioslave) dengan sangat baik.

Berusia 53 Tahun, Kualitas Suara Once Mekel Tak Berubah

Menurut penuturan Chris Charles, pemilik Multimas Production, Once Mekel merupakan satu satunya penyanyi di Indonesia yang bisa menyanyikan lagu multi-genre dengan baik mulai dari lagu pop, rock, classic rock dan blues dengan baik.

"Sejauh ini hanya Once yang bisa membawakan berbagai macam jenis lagu dengan sangat baik ya, pernah membawakan Symphoni Yang Indah yang dulu dipopulerkan Bob Tutupoly, Merpati Putih ciptaan Eros Djarot, Angin Malam, Anak Jalanan. Kemudian yang jenis rock Indonesia itu lagu Musisi dari God Bless, lagu Indonesia modern seperti lagu Firasat juga sangat bagus dibawakan,” jelas Chris.

“Bohemian Rhapsody juga sangat bagus dan effortless cara nyanyinya tidak seperti penyanyi lain. Kemudian ada Back in Black dari AC/DC, lagu-lagu dari band Aerosmith juga sangat bagus dibawakan. Bahkan penyanyi dari luar negripun tidak sebagus Once ketika membawakan lagu-lagu tersebut," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148192/once_mekel-F6QZ_large.jpg
Disebut Manggung Bareng Dewa 19 di Resepsi Al Ghazali, Once: Tak Ada Obrolan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145496/once_mekel-N3B1_large.jpg
Tak Merayakan, Once Mekel Tetap Sumbang Hewan Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142720/once_mekel-kUFJ_large.jpg
Meriahkan Festival Kebangsaan, Once Mekel: Musik Menyatukan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3124108/once_mekel-GfNA_large.jpg
Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982416/once-mekel-soroti-pemungutan-suara-ulang-di-kuala-lumpur-oHbRmvWqD6.jpg
Once Mekel Soroti Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/206/2969710/once-mekel-terharu-nonton-film-cinta-tapi-cinta-ganjar-dan-atikoh-true-love-story-LX6NF78qlK.jpeg
Once Mekel Terharu Nonton Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement