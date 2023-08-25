Berusia 53 Tahun, Kualitas Suara Once Mekel Tak Berubah

JAKARTA - Once Mekel berusia 53 tahun. Suara Once tetap memukau meski usianya tak lagi muda. Terbukti, Once masih sering kali tampil melantunkan suara indahnya.

Suara Once masih memukau. Hal ini terlihat dari unggahan Youtube Channel Multimas Production. Terlihat Once Mekel saat sedang melakukan live perform yang membawakan lagu-lagu sulit dengan ciri khas suara tinggi ala classic rock seperti High Enough (Damn Yankee), Back in Black (AC/DC) maupun Cochise (Audioslave) dengan sangat baik.

BACA JUGA: Once Mekel Yakin Popularitas Ganjar Pranowo Terus Meningkat

Menurut penuturan Chris Charles, pemilik Multimas Production, Once Mekel merupakan satu satunya penyanyi di Indonesia yang bisa menyanyikan lagu multi-genre dengan baik mulai dari lagu pop, rock, classic rock dan blues dengan baik.

"Sejauh ini hanya Once yang bisa membawakan berbagai macam jenis lagu dengan sangat baik ya, pernah membawakan Symphoni Yang Indah yang dulu dipopulerkan Bob Tutupoly, Merpati Putih ciptaan Eros Djarot, Angin Malam, Anak Jalanan. Kemudian yang jenis rock Indonesia itu lagu Musisi dari God Bless, lagu Indonesia modern seperti lagu Firasat juga sangat bagus dibawakan,” jelas Chris.

“Bohemian Rhapsody juga sangat bagus dan effortless cara nyanyinya tidak seperti penyanyi lain. Kemudian ada Back in Black dari AC/DC, lagu-lagu dari band Aerosmith juga sangat bagus dibawakan. Bahkan penyanyi dari luar negripun tidak sebagus Once ketika membawakan lagu-lagu tersebut," lanjutnya.

BACA JUGA: