Mezzaluna Hadirkan Lagu Legend, Terinspirasi dari Orang Asing

JAKARTA - Mezzaluna menghadirkan single bertajuk Legend. Lagu ini ia tulis saat sedang menempuh pendidikan di Inggris. Lagu ini terinspirasi ketika Mezza sedang melihat dua orang asing.

“Berbeda dengan single-single saya sebelumnya yang terinspirasi dari pengalaman saya sendiri, kali ini saya terinspirasi-terinspirasi oleh dua orang asing. Suatu hari saya melihat keduanya dan saya mulai mengarang cerita tentang mereka, lalu aku masukkan cerita itu ke dalam lagu ini. Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa saya sedang berakting seperti seorang penulis, tapi alih-alih buku, saya menafsirkan ulang ceritanya menjadi sebuah lagu,” ujar Mezzaluna.

BACA JUGA: Bangganya Mezzaluna Kenakan Kebaya saat Wisuda di Inggris

Proses kreatifnya pun cukup menantang bagi penyanyi yang juga mendalami Antropologi dan Politik di Universitas Birmingham, Inggris. Pada saat lagu itu selesai, durasinya cukup singkat. Beruntung Mezzaluna berhasil menyiasatinya.

“Saya suka membuat melodi pendek dan merekamnya dengan catatan suara. Jadi, ketika saya membuat 'Legend' dan ternyata juga begitu singkatnya, yang perlu saya lakukan hanyalah menemukan melodi yang tepat dan membiarkannya mengisi sisanya,” lanjutnya.

Hanya dengan melihat dua orang asing, Mezzaluna berhasil menciptakan lagu baru. Ini menunjukkan hal itu kreativitas tidak mengenal batas. Selain itu, ia juga memberikan pesan yang sangat mendalam pada lagu tersebut.

“Melalui lagu ini, saya ingin menunjukkan bahwa kita harus mandiri dan tidak bergantung pada orang lain terlalu banyak,” jelasnya tentang makna dibalik tulisannya yang akan segera terbit untuk dilepaskan ke dunia musik.

Bicara soal Legend, Mezzaluna langsung menyebut orang tuanya. “Jika kamu bertanya padaku siapa yang menjadi legenda hidupku, tentu saja orang tuaku. Aku berhutang banyak pada mereka menjadi mentor hidupku sejak aku masih kecil sampai sekarang. Mereka mengajari saya semua yang saya tahu, dan saya masih melakukannya.”

BACA JUGA: