Lagu Remake Kita Sheila on 7 Tembus 1 Juta Pendengar

JAKARTA - Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) menginisiasi sebuah project yang melibatkan hampir seluruh artis SMEI. Dalam rangka memperingati anniversary yang ke-25 tahun, artis Sony membawakan remake lagu Kita yang dipopulerkan oleh Sheila on 7. Lagu remake Kita yang dirilis pada 20 Juni 2023 tersebut, kini sukses meraih satu juta pendengar di Spotify.

Yovie and Nuno, Jaz, Fatin hingga artis-artis Gen Z seperti Aruma, Raissa, Jesenn dan beberapa artis lainnya turut memberi suaranya dalam lagu fenomenal ini. SMEI yang mengusung nama Zilver Red sebagai acara Anniversary ke-25 nya, menjadi memori baru untuk project besar yang melibatkan banyak artis.

“Konsep ada lagu buat merayakan Zilver Red itu dari Pak Moena. Sebelum ada Zilver Red emang gue mimpi pengen punya lagu yang bisa menyatukan semua artis, dan Zilver Red jadi peluang untuk itu,” ujar Head A&R Keke Kenanta.