Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kolaborasi Apik Fatin, Salma dan Nabila di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |23:23 WIB
Kolaborasi Apik Fatin, Salma dan Nabila di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration
Fatin Shidqia Lubis, Nabila dan Salma di HUT RCTI (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Fatin Shidqia penyanyi jebolan X-Factor yang kini berada di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) sukses memeriahkan panggung HUT RCTI Ke-34 Anniversary Celebration, yang diselenggarakan dari studio RCTI. Tak sendiri, Fatin ditemani Nabila Taqiyyah dan Salma Salsabil.

Dalam segmen The Beauty Inside, mereka bertiga membawakan tiga lagu medley yang dibawakan secara apik. Lagu tersebut adalah Menghargai Kata Rindu yang menjadi single kemenangan Salma dan Nabila. Lalu, ada dua lagu dari Fatin, yaitu Jingga dan Aku Memilih Setia.

Kolaborasi Apik Fatin, Salma dan Nabila di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration

Lagu Jingga sendiri memiliki arti penting bagi Fatin, karena di tahun 2018 lagu tersebut diciptakan dan menjadi babak baru bagi Fatin, karena turut berkontribusi sebagai komposer. Sehingga lagu tersebut punya memori yang berharga bagi Fatin. Sementara, lagu Aku Memilih Setia adalah single pertamanya yang sukses menempati posisi 1 di chart iTunes Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement