Kolaborasi Apik Fatin, Salma dan Nabila di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration

JAKARTA - Fatin Shidqia penyanyi jebolan X-Factor yang kini berada di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) sukses memeriahkan panggung HUT RCTI Ke-34 Anniversary Celebration, yang diselenggarakan dari studio RCTI. Tak sendiri, Fatin ditemani Nabila Taqiyyah dan Salma Salsabil.

Dalam segmen The Beauty Inside, mereka bertiga membawakan tiga lagu medley yang dibawakan secara apik. Lagu tersebut adalah Menghargai Kata Rindu yang menjadi single kemenangan Salma dan Nabila. Lalu, ada dua lagu dari Fatin, yaitu Jingga dan Aku Memilih Setia.

Lagu Jingga sendiri memiliki arti penting bagi Fatin, karena di tahun 2018 lagu tersebut diciptakan dan menjadi babak baru bagi Fatin, karena turut berkontribusi sebagai komposer. Sehingga lagu tersebut punya memori yang berharga bagi Fatin. Sementara, lagu Aku Memilih Setia adalah single pertamanya yang sukses menempati posisi 1 di chart iTunes Indonesia.