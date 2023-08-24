Intip Penampilan JKT48 dan David Bayu di Anniversary Celebration RCTI34

JAKARTA - JKT48 ikut memeriahkan Anniversary Celebration RCTI34 pada Rabu 23 Agustus 2023. Mereka tampil dengan membawakan dua lagu paling populer juga favorit, yaitu Fortune Cookie in Love dan juga Heavy Rotation.

Para penonton khususnya Wota (fans JKT48) diajak untuk bernyanyi dan berjoget bersama, dalam memeriahkan Anniversary Celebration RCTI34. Tak sedikit yang berteriak "kame kameha", yaitu salah satu jargon ketika Wota tengah menyaksikan penampilan grup idolanya itu.

Dalam penampilannya itu, JKT48 terlihat menggemaskan dengan mengenakan kostum warna warni dan serempak mengenakan rok mini berwarna putih, serta sepatu boot hitam.

Ditambah lagi dengan panggung Anniversary Celebration RCTI34 yang megah, dan lampu-lampu warna warni yang menambah kemeriahan penampilan idol grup tersebut.

Tak hanya itu saja, ternyata terdapat kejutan lainnya yang membuat panggung dan suasana studio jadi lebih meriah. JKT48 berkesempatan duet dengan David Bayu, membawakan lagu Curi-curi Pandang yang populer saat era 2000-an silam ciptaan dari Naif.