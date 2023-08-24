Pecah, Dewa 19 dan Jeff Scott Soto Kolaborasi di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration

JAKARTA - Dewa 19 memeriahkan HUT RCTI 34 Anniversary Celebration, Rabu 23 Agustus 2023. Penampilan Dewa 19 selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar, apalagi ketika berkolaborasi dengan musisi mancanegara.

Dalam salah satu performance Dewa 19 di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration, Ahmad Dhani dan kawan-kawan tak memakai vokalis mereka seperti biasanya, melainkan manggung bareng Jeff Scott Soto.

Lagu Rosanna dipilih untuk kolaborasi epik kali ini. Penampilan Dewa 19 dibuka lewat suara merdu Ahmad Dhani yang berdiri di hadapan keyboard miliknya, barulah disusul oleh vokal dari Jeff Scott Soto.

Siapa Jeff Scott Soto? Pria kelahiran tahun 1965 silam ini merupakan penyanyi rock Amerika Serikat berdarah Puerto Rico yang tergabung dalam grup Sons of Apollo.

Selama tampil bersama Dewa 19, pria berambut gondrong itu terlihat begitu energik. Beberapa kali dirinya menghampiri Andra sang gitaris handal, serta menyambangi Ahmad Dhani yang masih asik memainkan keyboard.

BACA JUGA: