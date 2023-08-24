Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pecah, Dewa 19 dan Jeff Scott Soto Kolaborasi di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:47 WIB
Pecah, Dewa 19 dan Jeff Scott Soto Kolaborasi di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration
Dewa 19 dan Jeff Scoot Soto di HUT RCTI (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Dewa 19 memeriahkan HUT RCTI 34 Anniversary Celebration, Rabu 23 Agustus 2023. Penampilan Dewa 19 selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar, apalagi ketika berkolaborasi dengan musisi mancanegara.

Dalam salah satu performance Dewa 19 di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration, Ahmad Dhani dan kawan-kawan tak memakai vokalis mereka seperti biasanya, melainkan manggung bareng Jeff Scott Soto.

Lagu Rosanna dipilih untuk kolaborasi epik kali ini. Penampilan Dewa 19 dibuka lewat suara merdu Ahmad Dhani yang berdiri di hadapan keyboard miliknya, barulah disusul oleh vokal dari Jeff Scott Soto.

Pecah, Dewa 19 dan Jeff Scott Soto Kolaborasi di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration

Siapa Jeff Scott Soto? Pria kelahiran tahun 1965 silam ini merupakan penyanyi rock Amerika Serikat berdarah Puerto Rico yang tergabung dalam grup Sons of Apollo.

Selama tampil bersama Dewa 19, pria berambut gondrong itu terlihat begitu energik. Beberapa kali dirinya menghampiri Andra sang gitaris handal, serta menyambangi Ahmad Dhani yang masih asik memainkan keyboard.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement