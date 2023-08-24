Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ketika Bobby dan DK iKON Pakai Sarung di The Indonesian Next Big Star Season 2

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:53 WIB
Ketika Bobby dan DK iKON Pakai Sarung di <i>The Indonesian Next Big Star Season 2</i>
Ketika DK dan Bobby iKON pakai sarung di The Indonesian Next Big Star Season 2. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI+ kembali menayangkan musim kedua The Indonesian Next Big Star. Pekan lalu, program ini menayangkan dua episode perdana babak Sing Off bersama Rossa, Judika, DK, dan Bobby iKON sebagai juri.

Kehadiran empat para juri tersebut diharapkan mampu menginspirasi para peserta dalam mengeluarkan potensi terbaiknya. Seperti Hasca Savira yang berhasil meraih empat 'Yes' dari juri berkat lagu Cinta dari Melly Goeslaw.

Rossa menilai, Hasca sukses memberikan nyawa dalam lagu tersebut. “Kamu membawakan lagu ini dengan begitu indah. Emosinya juga dapat,” tutur pelantun Pudar itu menambahkan.

Tak hanya talenta ciamik para peserta, para juri pun memberikan keseruan tersendiri dalam program ini. Seperti ketika Judika mengajar Bobby dan DK iKON menggunakan sarung dan belajar silat dalam salah satu episode.

Menariknya, kedua idol K-Pop tersebut mampu menirukan jurus silat yang diajarkan Judika. "Terima kasih, kami suka banget dengan sarung ini," ujar Bobby kepada penyanyi jebolan Indonesian Idol itu dengan wajah semringah.

The Indonesian Next Big Star Season 2 siap mencetak kembali penyanyi baru berskala internasional. Ajang yang sudah dinantikan pencinta musik Tanah Air ini bisa diakses melalui aplikasi RCTI+," ujar Helmi Balfas, Chief Operating Officer RCTI+.

Malam ini (24/8/2023), kursi juri The Indonesian Next Big Star Season 2 akan diisi oleh Rossa, Bobby, DK, dan Marion Jola. Mereka akan disuguhkan penampilan ciamik para peserta yang memiliki bakat unik.

Halaman:
1 2
