Oklin Fia Menonaktifkan Seluruh Akun Medsos Imbas Konten Es Krim

JAKARTA - Oklin Fia memutuskan untuk menonaktifkan seluruh akun media sosialnya semenjak konten es krim viral di media sosial. Pasalnya, konten dinilai vulgar tersebut mendapat hujatan dan komentar miring dari netizen.

"Saya sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2023, saya sudah menonaktifkan seluruh sosial media saya, baik itu Instagram maupun Tiktok,"ujar Oklin Fia usai diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis 24 Agustus 2023.

Keputusan menonaktifkan seluruh akun media sosial bukan tanpa sebab. Pasalnya Oklin mengantisipasi adanya akun - akun media sosial palsu mengatasnamakan dirinya mengumbar konten-konten serupa dapat memperkeruh keadaan.

"Saya dan akun-akun lain yang melakukan provokasi seolah-olah berasal dari diri saya, adalah akun-akun yang palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," jelas Oklin.

Atas konten jilat es krim viral, perempuan berusia 22 tahun itu meminta maaf kepada kedua orang tua, keluarga maupun tempat sekolahnya. Secara tidak langsung, mendapatkan imbas atas konten vulgar tersebut.

"Saya juga memohon maaf kepada masyarakat mengenai masalah ini, kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga pendidikan tempat saya menimba ilmu,"terang Oklin.

