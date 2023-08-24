Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Konten Vulgar, Oklin Fia Tak Ada Niat Lecehkan Siapapun

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |23:05 WIB
Bikin Konten Vulgar, Oklin Fia Tak Ada Niat Lecehkan Siapapun
Oklin Fia diperiksa imbas konten makan es krim (Foto: IG Oklin Fia)
JAKARTA - Oklin Fia diperiksa atas kasus dugaan asusila dalam konten menjilat es krim di depan alat vital pria. Oklin Fia menegaskan, kalau dirinya tidak mempunyai niatan untuk melecehkan siapapun.

Hal ini disampaikan oleh Oklin Fia usai diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023). Sekaligus tidak merendahkan siapapun ketika membuat konten tersebut.

Oklin Fia Minta Maaf Usai Konten Makan Es Krim : Ini Peringatan dari Allah 

"Sebagai seorang muslimah dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat Muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia,"ujar Oklin Fia kepada awak media.

Oklin juga menyebutkan, dirinya merupakan seorang muslimah sholeh dan menutup aurat sesuai ajaran agama. Kebiasaan itu dilakukannya, jauh sebelum konten dibuatkan di media sosial.

"Sejak kecil ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang baik dan sholehah,"ucap Oklin.

"Saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Bahkan jauh sebelum membuat konten pada sosial media milik saya," bebernya.

Halaman:
1 2
