HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ucapan Eross Sheila On 7 yang Bikin Vincent Rompies Merasa Tertampar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |22:22 WIB
Ucapan Eross Sheila On 7 yang Bikin Vincent Rompies Merasa Tertampar
Ucapan Eross Sheila on 7 yang membuat Vincent Rompies tertampar (Foto: IG Vincent)
A
A
A

JAKARTA - Vincent Rompies begitu dekat dengan para personel Sheila on 7. Vincent dan personel Sheila on 7 termasuk Eross kerap berbincang dan bertukar pikiran soal permasalahan hidup.

Dari obrolan tersebut, Vincent kerap mendapatkan petuah dari Eross yang menjalani slow living, di Yogyakarta. Eross, Duta dan Adam kerap santai menjalani hidup padahal mereka adalah salah satu band top Tanah Air.

"Gue nanya satu hal sama Eross, 'Ross lo enggak mau bikin apa, proyekan apa, single apa?'" ujar Vincent di YouTube Vindes.

"'Ah Cent kamu harus tinggal di Jogja, di sini enak. Aku sama Duta ngomongin stiker di motor aja udah happy,'" kata Vincent menirukan ucapan Eross.

Vincent kemudian tersadar. Ia merasa tertampar akan petuah yang disampaikan oleh Eross. "Gue sejak saat itu kayak ditampar," lanjut Vincent. "Iya ya, kenapa aku harus ini, harus itu, ternyata enggak harus," jelasnya.

