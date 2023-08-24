Mona Ratuliu Terpaksa Ajak Anak Bermain di Indoor Gegara Polusi Udara

JAKARTA - Mona Ratuliu ikut meluapkan keresahannya terkait udara Jakarta semakin memburuk. Hal itu membuat dirinya pun harus memutar otak agar tetap bisa beraktivitas dengan nyaman bersama buah hatinya.

Buruknya udara di Jakarta, membuat istri Indra Brasco ini memilih untuk mengajak buah hatinya bermain di dalam ruangan. Padahal, si bungsu Numa lebih cenderung suka bermain diluar ruangan.

"Jadi sekarang cari-cari indoor dulu, pengennya cuma kalau liburan paling berapa lama sih maksimalnya. Jadi ya problemnya disitu,” ujar Mona Ratuliu saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 24 Agustus 2023.

"Cuma anak-anak, kalau lihat nature pasti seneng, apalagi umur-umur masih balita,” lanjut dia.

Mona mengatakan bahwa fasilitas di sekitar rumahnya cukup menunjang buah hatinya untuk bermain di luar ruangan. Namun, ia memilih untuk menganjurkan sang anak bermain di dalam ruangan lantaran polusi udara yang cukup mengkhawatirkan.

"Polusinya lagi banyak, tempat nature sebenarnya kami tinggal di apartemen banyak fasilitas, kayak misalnya ada kolam renang, terus ada outdoor, playground juga, ada lapangan basket, ada lapangan tenis,” terang Mona.

“Sebenernya lumayan bisa memenuhi kebutuhan aktivitas anak tapi balik lagi polusi ya,"katanya lagi.