Tarra Budiman Bagikan Tips Agar Keharmonisan Rumah Tangga Selalu Terjaga

JAKARTA - Hampir semua pasangan suami istri yang telah memiliki anak, lebih sering menghabiskan waktu bersama buah hati tercinta. Meski demikian, bukan berarti sepasang suami istri melupakan untuk menghabiskan waktu berdua.

Menyempatkan quality time berdua tanpa anak-anak justru menjadi salah satu kunci sukses menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Tarra Budiman pun mengamini hal tersebut. Menurutnya, ia harus memiliki waktu khusus berdua bersama istri tercinta, Gya Sadiqah, untuk memadu kasih layaknya sedang berpacaran.

"Selama ada waktu ketika lagi gak kerja atau pun kerja gue bawa keluarga dan selama satu bulan gue ada waktu pacaran. Walaupun komunikasi lancar kan ada pengin waktu ketika di luar rumah tanpa anak supaya lebih lengket lagi," ujar Tarra Budiman saat dijumpai di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, menghabiskan waktu bersama tak melulu harus dilakukan dengan beraktivitas di luar rumah. Ia bahkan bisa menghabiskan waktu dengan cara sederhana bersama sang istri, seperti mengobrol ketika anak sudah tidur.

"Kalau udah nikah lupa waktu pacaran karena kembali lagi harus urus anak, gak masalah juga. Ketika anak tidur mereka harus punya waktu berdua untuk ngobrol, kalau gue anak tidur suka ngobrol kalau nonton series tanpa gunain gadget dari hati ke hati," sambungnya.