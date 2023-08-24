Venna Melinda Berani Laporkan Kasus KDRT : Modal Kita Adalah Mental

JAKARTA - Venna Melinda, Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Timur VI Partai Perindo sudah mengalami sendiri bagaimana pahitnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tak ingin membiarkan hal itu berlalu begitu saja, Venna tegas melaporkan mantan suaminya, Ferry Irawan.

Selama masa-masa mengurus kasus KDRT-di jalur hukum, tak bisa dipungkiri, ada perlakuan playing victim yang diterima oleh ibunda Verrell Bramasta itu. Tapi setelah berkonsultasi ke Komnas Perempuan, diketahui bahwa hal itu memang kerap terjadi.

"Ternyata itu biasa ketika korban KDRT berani speak up dan melaporkan ke jalur hukum, pasti pihak sana ada playing victim," kata Venna Melinda, dalma Podcast Aksi Nyata, Kamis (24/8/2023).

Playing victim kemudian berlanjut lagi pada Psychological Warfare atau Psywar. Hal ini dilakukan pelaku KDRT karena diduga Venna adalah seorang public figure.

Semua perlakuan ini bukan tidak mungkin akan mengendurkan mental wanita. Namun itulah poin inti dari melawan kasus KDRT, Venna menganggap mental baja sangat diperlukan.

"Sebenarnya modal kita adalah mental. Sekali kita melangkah ke jalur hukum, biasanya playing victim membuat kita drop, kalau udah gitu kita jiper duluan, tapi alhamdulillah saya balikan semua itu," lanjut Venna Melinda.

Kini, setelah semua badai KDRT berlalu, Venna ingin sekali menjadi sosok yang bermanfaat bagi para wanita Indonesia. Lewat pengalamannya sendiri, dia berharap para wanita pun sadar tentang bagaimana cara menghadapi kasus serupa.