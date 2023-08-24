Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Berani Laporkan Kasus KDRT : Modal Kita Adalah Mental

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:01 WIB
Venna Melinda Berani Laporkan Kasus KDRT : Modal Kita Adalah Mental
Venna Melinda ingin masuk Komisi III DPR RI (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda, Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Timur VI Partai Perindo sudah mengalami sendiri bagaimana pahitnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tak ingin membiarkan hal itu berlalu begitu saja, Venna tegas melaporkan mantan suaminya, Ferry Irawan.

Selama masa-masa mengurus kasus KDRT-di jalur hukum, tak bisa dipungkiri, ada perlakuan playing victim yang diterima oleh ibunda Verrell Bramasta itu. Tapi setelah berkonsultasi ke Komnas Perempuan, diketahui bahwa hal itu memang kerap terjadi.

 BACA JUGA:

Venna Melinda Berani Laporkan Kasus KDRT : Modal Kita Adalah Mental

"Ternyata itu biasa ketika korban KDRT berani speak up dan melaporkan ke jalur hukum, pasti pihak sana ada playing victim," kata Venna Melinda, dalma Podcast Aksi Nyata, Kamis (24/8/2023).

Playing victim kemudian berlanjut lagi pada Psychological Warfare atau Psywar. Hal ini dilakukan pelaku KDRT karena diduga Venna adalah seorang public figure.

Semua perlakuan ini bukan tidak mungkin akan mengendurkan mental wanita. Namun itulah poin inti dari melawan kasus KDRT, Venna menganggap mental baja sangat diperlukan.

"Sebenarnya modal kita adalah mental. Sekali kita melangkah ke jalur hukum, biasanya playing victim membuat kita drop, kalau udah gitu kita jiper duluan, tapi alhamdulillah saya balikan semua itu," lanjut Venna Melinda.

Kini, setelah semua badai KDRT berlalu, Venna ingin sekali menjadi sosok yang bermanfaat bagi para wanita Indonesia. Lewat pengalamannya sendiri, dia berharap para wanita pun sadar tentang bagaimana cara menghadapi kasus serupa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement