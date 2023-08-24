Oklin Fia Diperiksa Imbas Konten Jilat Es Krim

JAKARTA - Oklin Fia menyambangi Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023). Kedatangan Oklin dalam rangka menjalani pemeriksaan, atas kasus dugaan asusila terkait konten menjilat es krim belakangan viral di media sosial.

Oklin Fia tiba di Polres Metro Jakarta Pusat didampingi oleh pengacaranya. Sayangnya dalam kesempatan itu, sang selebgram enggan memberikan komentar.

Saat dimintai keterangan, Budiansyah selaku kuasa hukum mengatakan, kliennya tidak memberikan statement apapun. Sebab, kliennya mengalami rasa ketakutan, sebelum memberikan keterangan kepada pihak penyidik.

"Namanya orang diperiksa pasti ada rasa deg-degan ya, apalagi kita masih muda, kan ya," ujar Budiansyah kepada awak media.

Budiansyah memastikan kalau kliennya bakal kooperatif memenuhi undangan pihak kepolisian. Dia menerangkan kalau, Oklin Fia siap menjalani proses hukum tengah bergulir.

"Jadi kami tetap komitmennya adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kami akan jadi warga negara yang baik dan kami siap menghadapi proses hukum, itu aja ya," tuturnya.