Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oklin Fia Diperiksa Imbas Konten Jilat Es Krim

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:56 WIB
Oklin Fia Diperiksa Imbas Konten Jilat Es Krim
Oklin Fia diperiksa imbas konten makan es krim (Foto: IG Oklin Fia)
A
A
A

JAKARTA - Oklin Fia menyambangi Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023). Kedatangan Oklin dalam rangka menjalani pemeriksaan, atas kasus dugaan asusila terkait konten menjilat es krim belakangan viral di media sosial.

Oklin Fia tiba di Polres Metro Jakarta Pusat didampingi oleh pengacaranya. Sayangnya dalam kesempatan itu, sang selebgram enggan memberikan komentar.

Oklin Fia Diperiksa Imbas Konten Jilat Es Krim

Saat dimintai keterangan, Budiansyah selaku kuasa hukum mengatakan, kliennya tidak memberikan statement apapun. Sebab, kliennya mengalami rasa ketakutan, sebelum memberikan keterangan kepada pihak penyidik.

"Namanya orang diperiksa pasti ada rasa deg-degan ya, apalagi kita masih muda, kan ya," ujar Budiansyah kepada awak media.

Budiansyah memastikan kalau kliennya bakal kooperatif memenuhi undangan pihak kepolisian. Dia menerangkan kalau, Oklin Fia siap menjalani proses hukum tengah bergulir.

"Jadi kami tetap komitmennya adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kami akan jadi warga negara yang baik dan kami siap menghadapi proses hukum, itu aja ya," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/33/2952411/mediasi-umi-pipik-siap-bimbing-oklin-fia-ke-arah-lebih-baik-pYGwzmOsm9.jpg
Mediasi, Umi Pipik Siap Bimbing Oklin Fia ke Arah Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/33/2930111/kata-oklin-fia-dituding-orang-ketiga-di-rumah-tangga-teuku-ryan-dan-ria-ricis-yRfsdPvG0N.jpg
Kata Oklin Fia Dituding Orang Ketiga di Rumah Tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/33/2928841/bantah-tudingan-pelakor-oklin-fia-minta-ammar-zoni-dan-irish-bella-klarifikasi-uBETBwGmTq.jpg
Bantah Tudingan Pelakor, Oklin Fia Minta Ammar Zoni dan Irish Bella Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2927055/irish-bella-gugat-cerai-ammar-zoni-oklin-fia-dituding-pelakor-saya-enggak-ada-hubungan-apapun-8dV6EKFBNL.jpg
Irish Bella Gugat Cerai Ammar Zoni, Oklin Fia Dituding Pelakor: Saya Enggak Ada Hubungan Apapun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/33/2907554/kasus-konten-syur-oklin-fia-penyidik-periksa-4-saksi-ahli-KEl0m4Hsed.jpg
Kasus Konten Syur Oklin Fia, Penyidik Periksa 4 Saksi Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/33/2907214/oklin-fia-diam-diam-jalani-pemeriksaan-kasus-konten-vulgar-i4kUPZdYgd.jpg
Oklin Fia Diam-Diam Jalani Pemeriksaan Kasus Konten Vulgar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement