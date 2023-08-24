Ashanty, Sosok Penyemangat Anang Hermansyah ketika Kembali Terjun ke Dunia Politik

Ashanty, sosok penyemangat Anang Hermansyah ketika terjun ke dunia politik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anang Hermansyah memutuskan kembali terjun ke dunia politik. Diketahui sebelumnya, sempat menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode 2014-2019.

Anang mengaku, keputusan untuk maju kembali ke dunia politik bukan perkara mudah. Sebelum resmi masuk, ia meminta izin Ashanty untuk kembali maju sebagai calon anggota legislatif.

"Dia (Ashanty) yang minta aku masuk ke politik," kata Anang Hermansyah kepada awak media.

Ayah tiga anak ini beralasan, kembali terjunnya ke dunia politik tentunya ingin berpartisipasi dalam membangun kebijakan. Meskipun sejauh ini, kebijakan-kebijakan telah berkembang kearah lebih positif.

"Untuk berbuat, membangun kebijakan yang baik makanya kalau kita merasa ingin terlibat, kenapa harus takut?," ucap Anang.

"Perjalanan ini melewati perjalanan publik yang tidak mudah, makanya publik menguji juga kemampuan aku seperti apa. Semua takdir Tuhan tapi keberanian dan keinginan harus kita pupuk,"lanjut dia.

Anang mengatakan, salah satu ingin fokus jika terpilih sebagai anggota legislatif untuk memperbaiki undang-undang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Belakangan ini, sebagian musisi sangat menyoroti UU Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tersebut.

"Kalau bicara yang aku perjuangkan, memang itu yang aku inginkan, pasti aku ikhtiar kesitu," terang Anang.

