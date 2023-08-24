Intip Gaya Ahmad Dhani di HUT RCTI 34 Anniversary Celebration

JAKARTA - Merayakan HUT RCTI 34 Anniversary Celebration, bintang-bintang papan atas pun dihadirkan, tak terkecuali Dewa 19.

Seperti biasa, performance Dewa 19 bersama vokalis manapun selalu sukses membuat penonton ikut bernyanyi. Salah satunya, ketika Ahmad Dhani dan kawan-kawan menggandeng Virzha untuk lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia.

Tak cuman penampilan Virzha yang energik di atas panggung, kesana kemari menghampiri personel Dewa 19 lain seperti Yuke dan Andra, tetapi gaya Ahmad Dhani juga mencuri perhatian.

Mengenakan pakaian serba hitam mulai dari jas hingga kemeja di dalamnya, Ahmad Dhani seperti ingin menunjukan kesan gothic style. Outfitnya makin sempurna dan mencolok ketika memakai topi tak biasa.

Steampunk Top Hat menghuni kepala Ahmad Dhani. Topi cukup tinggi itu dihiasi aksesori ala nuansa retro, seperti misalnya kacamata hitam bulat sempurna dengan frame emas, hiasan bulu di pinggir topi, serba beberapa aksesori unik nuansa emas lain yang menyerupai rangkaian rantai.