Siang Ini, Ian Kasela dan Moldy akan Diperiksa Terkait Polemiknya dengan Akun YouTube Dunia MANJI

JAKARTA - Dua personel grup band Radja, Ian Kasela dan Moldy akan menjalani pemeriksaan usai melaporkan akun YouTube Dunia MANJI ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut diketahui telah dilayangkan oleh band Manajemen Radja pada Senin, 14 Agustus 2023 lalu dengan nomor registrasi LP/B 4764/VIII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA.

Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Radja, Ian dan Moldy akan dipanggil penyidik pada hari ini, Kamis (24/8/2023). Keduanya dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan mereka terhadap akun YouTube Dunia MANJI.

Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum Radja, Sunan Kalijaga saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (23/8/2023). Dia menyebut, kliennya bakal dipanggil pihak penyidik, untuk memberikan keterangan tambahan mengenai laporan kliennya.

"Ian Kasela akan dipanggil besok (hari ini) jam 2 siang dalam kaitan akan diperiksa sebagai saksi,” ujar Sunan Kalijaga saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 23 Agustus 2023.

Bukan hanya itu, Sunan pun menyebut kliennya itu bakal turut membawa bukti guna memperkuat argumentasi tudingannya kepada YouTube Dunia MANJI.

Menurut Sunan, YouTube Dunia MANJI telah mengundang seorang narasumber yang dianggap tidak berkompeten. Bahkan sejumlah pernyataan yang dilayangkan di video tersebut dinilai sangat merugikan kliennya.

Lebih lanjut, grup band Radja sendiri mengalami sejumlah pembatalan jadwal manggung di beberapa acara lantaran video di YouTube tersebut. Bahkan, anak para personel Radja pun turut terkena imbas dari video tersebut, salah satunya mendapat cibiran dari teman-teman mereka.

"(Ian dan Moldy) akan membawa barang bukti bahwa apa yang dikatakan oleh narasumber yang diundang oleh podcast tersebut adalah orang yang tidak bisa dipercaya karena dugaan apa yang disampaikan oleh dia dalam podcast tersebut adalah berita kebohongan," beber Sunan.