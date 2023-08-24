Setelah 13 Tahun, Atta Halilintar Akhirnya Bisa Tebus Ijazah SMP

JAKARTA - Atta Halilintar akhirnya bisa menebus ijazah SMP-nya. Dalam video yang dibagikannya di akun YouTube AH, Atta terlihat datang ke salah satu homeschooling bersama karyawannya untuk menebus ijazah yang sudah 13 tahun tak diambil.

Setelah sampai di homeschoolingnya, Atta pun langsung menemui guru pengajar dan mengungkapkan alasan mengapa dirinya baru mengambil ijazah SMP-nya, setelah 13 tahun dinyatakan lulus.

"Ibu saya dulu nggak ngambil karena lumayan nyairin ininya (ijazah) 300 ribu dulu, mahal. Dulu kan mendingan makan dulu, beli beras," ujar Atta sambil tertawa.

Usai menunggu beberapa saat, Atta akhirnya bisa mendapatkan ijazah SMP-nya. Ia pun sempat memperlihatkan fotonya saat masih duduk di bangku SMP, yang cukup berbeda dengan penampilannya saat ini.

"Muka saya nge-troll. Ya Allah kayak tengkorak guys, kurus. Dulu berat saya 40-an bayangin, sekarang udah 75," ucapnya sambil menunjukkan foto di ijazah.

Dalam kesempatan itu, sang guru pun sempat menceritakan bagaimana perjuangannya untuk bisa menemukan ijazah milik sang YouTuber. Mengingat, sudah 13 tahun lamanya ijazah tersebut disimpan di dalam gudang.

"Wah, seharian nyari-nyari di gudang udah berapa puluh tahun (soalnya)," beber sang guru.

"Iya ya, ini ibu nyimpennya udah berapa tahun?," tanya Atta penasaran.

"2010 kan kamu lulus SMP, sekarang 2023, udah 13 tahun dong, Gimana nggak mau lapuk tuh," jawab sang guru.