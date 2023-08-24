Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Bakal Bulan Madu Sambil Nonton Konser Post Malone di Bangkok

JAKARTA - Tyas Mirasih dan Tengku Tezi tengah menikmati kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Akan tetapi, belum seminggu menikah, keduanya justru sudah terlihat kembali bekerja dan tak melaksanakan bulan madu, seperti yang biasa dilakukan pasangan baru.

Kendati demikian, Tyas dan Tezi rupanya tak akan melewatkan momen bulan madu. Berangkat dari hobi nonton konser, keduanya pun mengaku akan melakukan tersebut di tengah momen bulan madu mereka.

Rencananya, Tyas dan Tezi akan menyaksikan langsung konser penyanyi rap Amerika Serikat, Post Malone di Bangkok pada September 2023 mendatang.

"Kita rencananya mau jalan-jalan aja, gak jauh-jauh kebetulan kita suka nonton konser nah kita mau nonton konser Post Malone," ujar Tyas Mirasih di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

"Jadi honeymoonnya sekalian nonton Post Malone di Bangkok," sambungnya.

Bulan madu mereka pun terbilang unik. Jika biasanya pasangan suami istri memanfaatkan waktu bulan madu untuk menghabiskan waktu hanya berdua, Tyas dan Tezi justru sebaliknya. Pasalnya, mereka akan mengajak tiga orang sahabat untuk ikut pergi ke Bangkok.