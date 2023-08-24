Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Bakal Bulan Madu Sambil Nonton Konser Post Malone di Bangkok

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |09:15 WIB
Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Bakal Bulan Madu Sambil Nonton Konser Post Malone di Bangkok
Tyaz Mirasih dan Tengku Tezi akan honeymoon sambil nonton konser (Foto: Instagram @tyasmirasih)
A
A
A

JAKARTA - Tyas Mirasih dan Tengku Tezi tengah menikmati kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Akan tetapi, belum seminggu menikah, keduanya justru sudah terlihat kembali bekerja dan tak melaksanakan bulan madu, seperti yang biasa dilakukan pasangan baru.

Kendati demikian, Tyas dan Tezi rupanya tak akan melewatkan momen bulan madu. Berangkat dari hobi nonton konser, keduanya pun mengaku akan melakukan tersebut di tengah momen bulan madu mereka.

Rencananya, Tyas dan Tezi akan menyaksikan langsung konser penyanyi rap Amerika Serikat, Post Malone di Bangkok pada September 2023 mendatang.

"Kita rencananya mau jalan-jalan aja, gak jauh-jauh kebetulan kita suka nonton konser nah kita mau nonton konser Post Malone," ujar Tyas Mirasih di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Tyas Mirasih dan Tengku Tezi

"Jadi honeymoonnya sekalian nonton Post Malone di Bangkok," sambungnya.

Bulan madu mereka pun terbilang unik. Jika biasanya pasangan suami istri memanfaatkan waktu bulan madu untuk menghabiskan waktu hanya berdua, Tyas dan Tezi justru sebaliknya. Pasalnya, mereka akan mengajak tiga orang sahabat untuk ikut pergi ke Bangkok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/33/2991116/nagita-slavina-bantu-bayar-biaya-rumah-sakit-ibu-tyas-mirasih-begini-respons-raffi-ahmad-oOQbj8lGX8.jpg
Nagita Slavina Bantu Bayar Biaya Rumah Sakit Ibu Tyas Mirasih, Begini Respons Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/33/2990915/sambil-nangis-tyas-mirasih-ungkap-kebaikan-nagita-slavina-bantu-biaya-pengobatan-sang-ibu-BAgWDWRVMP.jpg
Sambil Nangis, Tyas Mirasih Ungkap Kebaikan Nagita Slavina Bantu Biaya Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/33/2897416/setelah-instagram-difollow-kini-tyas-mirasih-foto-dirangkul-son-seok-gu-opnCnb2TLQ.jpeg
Setelah Instagram Difollow, Kini Tyas Mirasih Foto Dirangkul Son Seok Gu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/33/2870135/doakan-pernikahan-tyas-mirasih-dan-tengku-tezi-raiden-soedjono-singgung-masa-lalu-ZlpGwcopwz.jpg
Doakan Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi, Raiden Soedjono Singgung Masa Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/33/2867983/menikah-tanpa-didampingi-orang-tua-tyas-mirasih-campur-aduk-rasanya-Y7oFKFGwY4.jpg
Menikah Tanpa Didampingi Orang Tua, Tyas Mirasih: Campur Aduk Rasanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/33/2867826/tengku-tezi-ungkap-alasan-beri-mahar-50-gram-logam-mulia-untuk-tyas-mirasih-A6Z54OZfBK.jpg
Tengku Tezi Ungkap Alasan Beri Mahar 50 Gram Logam Mulia untuk Tyas Mirasih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement