Putusan Cerai Dibacakan 12 September, Ini Harapan Inge Anugrah

JAKARTA - Rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah tak bisa lagi diselamatkan. Kedua pasangan yang menikah sejak 17 tahun lalu ini memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Sementara itu, sidang perceraian mereka telah memasuki agenda kesimpulan pada Rabu, 23 Agustus 2023. Dalam kesimpulan tersebut, baik Ari maupun Inge sama-sama sepakat untuk bercerai.

"Jadi agenda hari ini kan hanya menyerahkan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah hasil semacam resume dari semua proses yang terjadi selama persidangan," kata Petrus Bala saat dihubungi awak media.

"Dari pihak kita kan menyatakan bahwa memang antara pak Ari dan bu Inge kan sudah tidak cocok lagi. Jadi harus bercerai," sambungnya.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nantinya akan membacakan putusan dalam dua pekan lagi. Tepatnya pada 12 September 2023.

"Setelah kesimpulan itu baru hakim akan membacakan putusannya tanggal 12 September," kata Petrus Bala menambahkan.

Petrus juga berharap jika Majelis Hakim akan mengabulkan beberapa permohonan Inge Anugrah. Mulai dari nafkah lampau sebesar Rp1 miliar lebih hingga hak asuh anak, mengingat kedua anak Inge dan Ari masih berada di bawah umur.