Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Izin ke Starla untuk Nikah Lagi, Inge Anugrah Minta Nafkah Rp1 Miliar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:40 WIB
Inara Rusli Izin ke Starla untuk Nikah Lagi, Inge Anugrah Minta Nafkah Rp1 Miliar
Inara Rusli minta izin ke Starla untuk menikah lagi (Foto: Instagram @mommystarla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli rupanya sempat meminta izin untuk kembali menikah ke anak tertuanya, Starla. Akan tetapi, Inara mengatakan bahwa pertanyaannya tersebut tidak bersifat serius.

Istri dari Virgoun ini bahkan mengatakan bahwa dirinya hanya iseng dan sekedar ingin mengetes mental sang anak lewat pertanyaan tersebut.

"Oh iya (udah minta izin nikah)," ujar Inara Rusli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Itu iseng aja. Pengin tahu aja pendapat Starla gimana, apakah dia sudah cukup paham sama pertanyaan yang aku sampaikan," sambungnya.

Saat ditanya, Starla justru memberikan jawaban bijak yang malah membuatnya terkejut. Ia bahkan bersyukur lantaran putrinya memiliki pemikiran yang bijak.

"Ternyata alhamdulillah, anak itu paham dan reaksinya juga cukup bijak. Luar biasa sih itu anak, cukup dewasa untuk memahami pertanyaan yang disampaikan," ungkap Inara Rusli.

Inara Rusli

Sayang, Inara Rusli enggan membeberkan reaksi bijak seperti apa yang keluar dari dari bocah 8 tahun usai mendengar permintaan sang ibu. Hanya saja Inara Rusli menyebut bahwa reaksi putrinya berada di luar dari ekspektasinya.

Sementara itu, sidang perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar. Kali ini, sidang tersebut digelar secara daring dengan agenda menyerahkan kesimpulan atau rangkuman selama proses persidangan dari kedua belah pihak.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Inge Anugrah mengungkapkan bahwa pihak mereka sempat menyerahkan beberapa poin kesimpulan. Salah satunya soal Inge Anugrah yang ngotot meminta nafkah berupa uang sebesar Rp1.030.000.000 dari Ari Wibowo.

"Dan kita juga tetap meminta pak Ari memberikan nafkah lampau sebesar Rp1 miliar 30 juta," ungkap Petrus Bala Pattyona saat dihubungi awak media.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113657/vadel_badjideh-RaIw_large.jpg
Hot Gosip: Vadel Badjideh Tersangka, Ida Iasha Diduga Istri Baru Tommy Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037579/jennifer_coppen-asoN_large.jpg
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020450/syifa-hadju-dan-rizky-nazar-putus-pelaku-pemerasan-ria-ricis-ditangkap-polisi-LQMEhD9NYX.jpg
Syifa Hadju dan Rizky Nazar Putus, Pelaku Pemerasan Ria Ricis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003762/ada-apa-dengan-ruben-onsu-dan-sarwendah-dari-isu-pisah-rumah-hingga-gugatan-perdata-Sfeuj2ALPt.jpg
Ada Apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari Isu Pisah Rumah hingga Gugatan Perdata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/33/2893716/nadine-chandrawinata-melahirkan-anak-kedua-rebecca-klopper-dilaporkan-lagi-2tdaUK4IEh.jpg
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891532/putri-ariani-juara-4-agt-2023-pemeran-dumbledore-meninggal-qS9jDWAG8k.jpg
Putri Ariani Juara 4 AGT 2023, Pemeran Dumbledore Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement