Inara Rusli Izin ke Starla untuk Nikah Lagi, Inge Anugrah Minta Nafkah Rp1 Miliar

JAKARTA - Inara Rusli rupanya sempat meminta izin untuk kembali menikah ke anak tertuanya, Starla. Akan tetapi, Inara mengatakan bahwa pertanyaannya tersebut tidak bersifat serius.

Istri dari Virgoun ini bahkan mengatakan bahwa dirinya hanya iseng dan sekedar ingin mengetes mental sang anak lewat pertanyaan tersebut.

"Oh iya (udah minta izin nikah)," ujar Inara Rusli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Itu iseng aja. Pengin tahu aja pendapat Starla gimana, apakah dia sudah cukup paham sama pertanyaan yang aku sampaikan," sambungnya.

Saat ditanya, Starla justru memberikan jawaban bijak yang malah membuatnya terkejut. Ia bahkan bersyukur lantaran putrinya memiliki pemikiran yang bijak.

"Ternyata alhamdulillah, anak itu paham dan reaksinya juga cukup bijak. Luar biasa sih itu anak, cukup dewasa untuk memahami pertanyaan yang disampaikan," ungkap Inara Rusli.

Sayang, Inara Rusli enggan membeberkan reaksi bijak seperti apa yang keluar dari dari bocah 8 tahun usai mendengar permintaan sang ibu. Hanya saja Inara Rusli menyebut bahwa reaksi putrinya berada di luar dari ekspektasinya.

Sementara itu, sidang perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar. Kali ini, sidang tersebut digelar secara daring dengan agenda menyerahkan kesimpulan atau rangkuman selama proses persidangan dari kedua belah pihak.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Inge Anugrah mengungkapkan bahwa pihak mereka sempat menyerahkan beberapa poin kesimpulan. Salah satunya soal Inge Anugrah yang ngotot meminta nafkah berupa uang sebesar Rp1.030.000.000 dari Ari Wibowo.

"Dan kita juga tetap meminta pak Ari memberikan nafkah lampau sebesar Rp1 miliar 30 juta," ungkap Petrus Bala Pattyona saat dihubungi awak media.