Sinopsis Film Reprisal, Aksi Bengis Perampok Bank

JAKARTA - Sinopsis film Reprisal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Reprisal adalah film thriller aksi Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Brian A. Miller dan ditulis oleh Bryce Hammons. Film ini dibintangi oleh Bruce Willis, Frank Grillo, Johnathon Schaech, dan Olivia Culpo.

Film ini mendapat ulasan negatif dari kritikus film. Di situs agregator ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 8% berdasarkan 13 ulasan, dan rating rata-rata 2,2/10.

Sinopsis Film Reprisal

Film menceritakan Jacob adalah seorang manajer bank dengan seorang istri, Christina, dan putrinya, Sophia. Mereka kesulitan secara finansial karena Diabetes Tipe I yang agresif yang diderita Sophia.

Seorang perampok menyusup ke bank Jacob, membunuh seorang penjaga dan memaksa Jacob membuka brankas, menggunakan dia dan karyawan lain sebagai umpan saat dia melarikan diri. Membahas perampokan tersebut dengan tetangganya, James, seorang pensiunan polisi, mereka menganalisis perampokan dan pekerjaan lain yang dilakukan perampok tersebut, mengidentifikasi berbagai ciri khasnya.

Dengan menggunakan pengetahuan ini, Jacob mengidentifikasi perampok itu sebagai Gabriel dan target berikutnya adalah mobil lapis baja. Selama perampokan, Gabriel membunuh seorang penjaga dan melukai Maribel, penjaga lainnya, yang mengenal Jacob dari bank.

Jacob dapat mengamati di mana Gabriel menyembunyikan uang dari mobil lapis baja dan mengambilnya. Ketika dia menemukan uangnya hilang, Gabriel melacak Maribel ke rumah sakit dan, di bawah todongan senjata, memaksanya untuk menelepon Jacob, menyuruhnya datang ke rumah sakit. Gabriel kemudian menembak Maribel sebelum menuju ke rumah Jacob, di mana dia menculik Christina dan Sophia.

