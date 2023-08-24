Sinopsis Film Overdrive, Petualangan Kakak Adik sang Pencuri Mobil Mewah

JAKARTA - Sinopsis film Overdrive akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Overdrive adalah film thriller aksi tahun 2017 yang disutradarai oleh Antonio Negret, diproduksi oleh Michael Brandt, Derek Haas dan Pierre Morel dan skenarionya ditulis oleh Michael Brandt dan Derek Haas.

Film ini dibintangi oleh Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas dan Gaia Weiss. Film ini bercerita tentang pencuri mobil terampil yang dikirim untuk mencuri mobil mewah seorang penguasa kejahatan.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 29% berdasarkan 14 ulasan, dengan rating rata-rata 4,1/10.

Sinopsis Film Overdrive

Saudara tiri Andrew dan Garret Foster beroperasi sebagai pencuri mobil internasional, menargetkan pasar kendaraan kelas atas. Mereka mencuri Bugatti langka dalam perjalanan setelah dibeli dilelang di Perancis, tidak menyadari mobil itu dibeli oleh bos kejahatan Marseille Jacomo Morier.

Anak buah Morier menangkap mereka ketika mereka mencoba menjual mobil dan membawa mereka ke rumah Morier, di mana dia menunjukkan garasinya yang penuh dengan mobil. Dia kemudian bermaksud untuk menembak mereka tetapi, untuk menghindari hukuman mereka, saudara-saudara menawarkan untuk membantu Morier melengkapi koleksinya dengan mencuri Ferrari 250 GTO tahun 1962 yang langka (senilai $38.000.000) yang dimiliki oleh taipan dan saingan kejamnya, Max Klemp. Morier menyetujuinya namun menetapkan syarat bahwa pencurian harus dilakukan dalam waktu satu minggu.

Kakak beradik itu buru-buru merekrut tim di Marseille untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk pacar Andrew, Stephanie, dan teman pencopetnya, Devin. Andrew memberi tahu Garret bahwa ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya. Mereka juga harus menghadapi sepupu Morier, Laurent, yang mengawasi operasi mereka, serta sepasang agen Interpol.

Garret, yang baru-baru ini ditipu oleh seorang wanita yang berpura-pura jatuh cinta padanya, memulai hubungan dengan Devin. Demi asuransi, anak buah Morier menculik Stephanie di pasar Marseille. Andrew dan Garret tiba di flat mereka dan Devin memberi tahu mereka bahwa Stephanie telah dibawa pergi. Mereka menuju ke rumah Morier dan menemukan Stephanie terikat dan disumpal di bawah roda mobil yang berputar, yang diancam Laurent untuk diturunkan ke wajahnya. Andrew dan Garret berjanji untuk menyelesaikan pekerjaannya demi menyelamatkan Stephanie.

Ketika hari perampokan tiba, saudara-saudara melaksanakan rencana mereka. Stephanie, terkunci di sebuah kamar di rumah Morier, mencoba merayu Laurent dan gagal, meskipun dia berhasil mencuri kunci pintu dan melarikan diri. Dia menyalakan alarm rumah dan pergi dengan senapan untuk menemui Andrew, Garret dan tim mereka di pintu. Morier menyadari bahwa peristiwa yang terjadi hingga saat ini telah menjadi bagian dari pengalihan yang rumit untuk memungkinkan mereka mencuri koleksi mobilnya sendiri. Morier hanya memahami apa yang terjadi saat geng tersebut melarikan diri dan dia mengejar mereka ke dermaga. Selama pengejaran, Andrew melamar Stephanie dan dia setuju untuk menikah dengannya. Dalam konfrontasi terakhir, Morier terbunuh ketika mobilnya ditabrak ke air oleh kereta motor besar yang dikemudikan oleh Devin. Devin pergi, berjanji akan menelepon Garret.

BACA JUGA: