HOME CELEBRITY MOVIE

FFWI akan Dirancang Menjadi Festival Film Bergengsi Tingkat ASEAN

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:14 WIB
FFWI akan Dirancang Menjadi Festival Film Bergengsi Tingkat ASEAN
Festival Film Wartawan Indonesia dirancang menjadi Festival tingkat ASEAN (Foto: Dok. FFWI)
JAKARTA - Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) XIII 2023 akan dirancang menjadi festival film bergengsi tingkat ASEAN. Rancangan tersebut merujuk pada Festival Film Asia Pasifik (FFAP) yang digagasan wartawan dan tokoh perfilman Usmar Ismail bersama Djamaludin Malik, sebagai contoh konkrit.

Hal tersebut bahkan diungkapkan oleh Wina Armada Sukardi, selaku Presiden FFWI dalam rapat khusus koordinasi persiapan penjurian FFWI 2023 di Novotel Cikini, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023 kemarin. Dalam rapat tersebut, puncak acara pembagian Piala FFWI 2023 akan digelar di Jakarta pada 27 Oktober mendatang.

Menimbang banyaknya piala yang akan dibagikan, proses pembagian piala dibagi dalam dua sesi acara.

Menurut kritikus film tersebut, rancangan itu tentu dilaksanakan secara bertahap. Mulai dari memperbaiki kekurangan yang masih ada dalam pelaksanaannya, hingga memberi penilaian dan penghargaan terhadap film-film ASEAN, dan seterusnya.

Festival Film Wartawan Indonesia

“Maksudnya, menjadikan FFWI sebagai festival film bergengsi di ASEAN. Ide ini sebagai bagian dari meletakan sinema Indonesia di peta perfilman internasional,” ujar Wina.

Wina begitu menyadari bahwa langkah tersebut tidaklah mudah. “Wartawan kebudayaan dan film Indonesia yakin, cita-cita baik yang diperjuangkan bakal dapat terwujud,” lanjutnya.

Setelah mapan pada tingkat nasional, FFWI di masa depan bakal dirancang akan menjadi festival film bergengsi di tingkat ASEAN. Dalam rapat khusus ini, FFWI membahas apa saja yang jadi pembeda penilaian dalam FFWI dibandingkan dengan festival film lainnya.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
