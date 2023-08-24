Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Refleksikan Kehidupan, Miley Cyrus Hadirkan Single Used To Be Young

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |01:31 WIB
Refleksikan Kehidupan, Miley Cyrus Hadirkan Single Used To Be Young
Miley Cyrus rilis lagu Used To Be Young (foto: ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Miley Cyrus menghadirkan single bertajuk Used To Be Young. Single ini begitu spesial, sebab merefleksikan kehidupan yang telah menginjak usia 30 tahun.

“Saya tahu saya dulunya gila," katanya. “Saya tahu saya dulunya menyenangkan. Katamu aku dulunya liar. Menurutku, aku dulu masih muda.” ujar Miley Cyrus kepada British Vogue.

Used To Be Young adalah persembahan musik baru pertama Miley sejak perilisan albumnya yang mendapat pujian kritis dan komersial, Endless Summer Vacation, yang menampilkan single hitnya Flowers dan dua belas lagu tambahan.

Miley Cyrus

