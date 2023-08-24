Refleksikan Kehidupan, Miley Cyrus Hadirkan Single Used To Be Young

LOS ANGELES - Miley Cyrus menghadirkan single bertajuk Used To Be Young. Single ini begitu spesial, sebab merefleksikan kehidupan yang telah menginjak usia 30 tahun.

“Saya tahu saya dulunya gila," katanya. “Saya tahu saya dulunya menyenangkan. Katamu aku dulunya liar. Menurutku, aku dulu masih muda.” ujar Miley Cyrus kepada British Vogue.

Used To Be Young adalah persembahan musik baru pertama Miley sejak perilisan albumnya yang mendapat pujian kritis dan komersial, Endless Summer Vacation, yang menampilkan single hitnya Flowers dan dua belas lagu tambahan.