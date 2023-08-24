Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mengenal 3 Juri Trending Star di Bali, dari Balawan hingga Anggis Devaki

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:54 WIB
Mengenal 3 Juri <i>Trending Star</i> di Bali, dari Balawan hingga Anggis Devaki
Mengenal tiga juri audisi Trending Star di Bali. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Setelah live audition di Yogyakarta dan Malang, Trending Star kini singgah di Bali. Audisi offline di Pulau Dewata berlangsung hingga 7 September 2023, sementara audisi online untuk peserta di luar Bali berlangsung hingga 26 Agustus 2023.

Ajang pencarian bakat menyanyi digital ini menghadirkan para juri berbakat yang kompeten di bidangnya masing-masing. Kali ini, audisi Trending Star di Bali akan menghadirkan tiga juri: Anwar BAB, Anggis Devaku, dan I Wayan Balawan.

1.I Wayan Balawan

I Wayan Balawan merupakan gitaris berbakat Indonesia dengan gaya bermain unik dengan teknik tapping dan fingerstyle yang membuatnya dijuluki inovator dalam musik jazz. Balawan akan membawa pengalaman dan pengetahuan bermusiknya dalam kompetisi ini.

2.Anggis Devaki

Anggis Devaki dikenal sebagai penyanyi yang sukses memadukan musik tradisional Bali dengan genre modern. Sebagai juri, dia akan berbagi pemahaman tentang vokal, interpretasi musik, dan nilai-nilai budaya kepada para peserta.

3.Anwar BAB

Last but not least, ada Anwar BAB yang akan memberikan pandangan dan pengalamannya kepada peserta audisi Trending Star. Dia akan mengajarkan bagaimana mengambil alih panggung, menyampaikan pesan dengan daya tarik kuat, hingga membangun koneksi bersama penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement