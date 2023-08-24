Mengenal 3 Juri Trending Star di Bali, dari Balawan hingga Anggis Devaki

JAKARTA - Setelah live audition di Yogyakarta dan Malang, Trending Star kini singgah di Bali. Audisi offline di Pulau Dewata berlangsung hingga 7 September 2023, sementara audisi online untuk peserta di luar Bali berlangsung hingga 26 Agustus 2023.

Ajang pencarian bakat menyanyi digital ini menghadirkan para juri berbakat yang kompeten di bidangnya masing-masing. Kali ini, audisi Trending Star di Bali akan menghadirkan tiga juri: Anwar BAB, Anggis Devaku, dan I Wayan Balawan.

1.I Wayan Balawan

I Wayan Balawan merupakan gitaris berbakat Indonesia dengan gaya bermain unik dengan teknik tapping dan fingerstyle yang membuatnya dijuluki inovator dalam musik jazz. Balawan akan membawa pengalaman dan pengetahuan bermusiknya dalam kompetisi ini.

2.Anggis Devaki

Anggis Devaki dikenal sebagai penyanyi yang sukses memadukan musik tradisional Bali dengan genre modern. Sebagai juri, dia akan berbagi pemahaman tentang vokal, interpretasi musik, dan nilai-nilai budaya kepada para peserta.

3.Anwar BAB

Last but not least, ada Anwar BAB yang akan memberikan pandangan dan pengalamannya kepada peserta audisi Trending Star. Dia akan mengajarkan bagaimana mengambil alih panggung, menyampaikan pesan dengan daya tarik kuat, hingga membangun koneksi bersama penonton.