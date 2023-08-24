Ada Glenn Fredly di Balik Terciptanya Lagu Takkan Berpaling milik Teddy Adhitya

JAKARTA - Teddy Adhitya menceritakan kisah menarik dibalik terciptanya lagu 'Takkan Berpaling'. Ia mengatakan bahwa dirinya mendapat inspirasi untuk menciptakan lagu tersebut usai mengunjungi makam Glenn Fredly yang berlokasi di TPU Tanah Kusir.

Saat berziarah ke makam Glenn, Teddy mengatakan bahwa dirinya sempat menceritakan berbagai persoalan di hidupnya. Bahkan, momen ziarah tersebut bisa dikatakan tak pernah direncanakan sebelumnya.

"Entah kenapa sore itu gue memutuskan untuk mampir karena di situ ada temen gue dua orang, ada Mike Mohede sahabat gue dan Glenn Fredly di situ. Gue mampir ya berinteraksi, cerita gue gimana sekarang ," ujar Teddy Adhitya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Agustus 2023.

Saat kembali ke mobil, Teddy Adhitya merasa ada yang aneh ketika mendengar suara pintu mobil saat ditutup. Suara yang berbeda ketika ia mendengar pintu mobilnya ditutup, membuat pria 32 tahun ini langsung mendapat inspirasi nada untuk sebuah lagu.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Teddy pun bergegas mengambil ponselnya dan merekam nada serta lirik yang tiba-tiba terlintas di kepalanya. Bahkan ia sendiri dibuat heran mengapa bisa mendapat inspirasi di kondisi seperti itu.

"Sampai akhirnya naik mobil pas nutup pintu harusnya bunyi 'jeglek' ya ini gue nutup pintu bunyinya 'dengdet'," bebernya.

"Buru-buru gue ngeluarin hp langsung gue rekam itu dari verse sampai reff jadinya sekali jalan. Pas itu gue sampai kayak 'itu barusan apaan ya?'," lanjutnya.

Tak berhenti sampai disitu, kenangannya soal Glenn Fredly bahkan tertuang dalam verse kedua lagu "Takkan Berpaling". Dalam lirik berbunyi "mimpimu bawaku sampai di sini", ternyata memiliki makna mendalam baginya.