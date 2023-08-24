Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ada Glenn Fredly di Balik Terciptanya Lagu Takkan Berpaling milik Teddy Adhitya

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:35 WIB
Ada Glenn Fredly di Balik Terciptanya Lagu <i>Takkan Berpaling</i> milik Teddy Adhitya
Kisah menarik lagu Takkan Berpaling milik Teddy Adhitya (Foto: Instagram @teddyadhitya)
A
A
A

JAKARTA - Teddy Adhitya menceritakan kisah menarik dibalik terciptanya lagu 'Takkan Berpaling'. Ia mengatakan bahwa dirinya mendapat inspirasi untuk menciptakan lagu tersebut usai mengunjungi makam Glenn Fredly yang berlokasi di TPU Tanah Kusir.

Saat berziarah ke makam Glenn, Teddy mengatakan bahwa dirinya sempat menceritakan berbagai persoalan di hidupnya. Bahkan, momen ziarah tersebut bisa dikatakan tak pernah direncanakan sebelumnya.

"Entah kenapa sore itu gue memutuskan untuk mampir karena di situ ada temen gue dua orang, ada Mike Mohede sahabat gue dan Glenn Fredly di situ. Gue mampir ya berinteraksi, cerita gue gimana sekarang ," ujar Teddy Adhitya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Agustus 2023.

Saat kembali ke mobil, Teddy Adhitya merasa ada yang aneh ketika mendengar suara pintu mobil saat ditutup. Suara yang berbeda ketika ia mendengar pintu mobilnya ditutup, membuat pria 32 tahun ini langsung mendapat inspirasi nada untuk sebuah lagu.

Teddy Adhitya

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Teddy pun bergegas mengambil ponselnya dan merekam nada serta lirik yang tiba-tiba terlintas di kepalanya. Bahkan ia sendiri dibuat heran mengapa bisa mendapat inspirasi di kondisi seperti itu.

"Sampai akhirnya naik mobil pas nutup pintu harusnya bunyi 'jeglek' ya ini gue nutup pintu bunyinya 'dengdet'," bebernya.

"Buru-buru gue ngeluarin hp langsung gue rekam itu dari verse sampai reff jadinya sekali jalan. Pas itu gue sampai kayak 'itu barusan apaan ya?'," lanjutnya.

Tak berhenti sampai disitu, kenangannya soal Glenn Fredly bahkan tertuang dalam verse kedua lagu "Takkan Berpaling". Dalam lirik berbunyi "mimpimu bawaku sampai di sini", ternyata memiliki makna mendalam baginya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/33/3002908/duet-terakhir-glenn-fredly-sebelum-meninggal-nyanyikan-the-lord-s-prayer-sampai-20-kali-KadijMQXeb.JPG
Duet Terakhir Glenn Fredly Sebelum Meninggal, Nyanyikan The Lord's Prayer sampai 20 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000322/gewa-langsung-panggil-marthino-lio-ayah-usai-perankan-glenn-fredly-uFbv2bfV49.jpg
Gewa Langsung Panggil Marthino Lio Ayah Usai Perankan Glenn Fredly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994176/mutia-ayu-ajak-gewa-ziarah-ke-makam-glenn-fredly-ayah-we-miss-you-RrCTZD2q9G.jpg
Mutia Ayu Ajak Gewa Ziarah ke Makam Glenn Fredly : Ayah, We Miss You!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994167/tompi-mengenang-4-tahun-kepergian-glenn-fredly-kami-rindu-5ptp5nvsx7.jpg
Tompi Mengenang 4 Tahun Kepergian Glenn Fredly : Kami Rindu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/33/2960296/sering-didatangi-glenn-fredly-dalam-mimpi-mutia-ayu-kayak-abis-diapelin-pacar-NRSaIXkquF.jpg
Sering Didatangi Glenn Fredly Dalam Mimpi, Mutia Ayu: Kayak Abis Diapelin Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/33/2960279/mutia-ayu-ungkap-kemiripan-gewa-dan-glenn-fredly-I87kpMKwqP.jpg
Mutia Ayu Ungkap Kemiripan Gewa dan Glenn Fredly
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement