Ongky dan Farisky Melaju ke Babak Grand Final Kontes Swara Bintang 2023

JAKARTA - Peserta, bintang tamu dan juri tampil meriah di panggung semifinal Kontes Swara Bintang 2023, Selasa (22/8/2023).

Namun sayang, langkah Fifian harus terhenti di babak semifinal dan meninggalkan Ongky dan Farisky yang melaju ke babak grandfinal yang akan ditayangkan secara live pada Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 21.00 wib.

Pada malam tadi, acara dibuka dengan duet para juri Marion Jola x Ayu Ting Ting, Inul Daratista x Erie Suzan, Iis Dahlia x Mansyur S dan Elvy Sukaesih x Top 3. Membawakan lagu-lagu hits ambyar yang mampu menghipnotis para penonton di studio 14 MNC Studios untuk berjoget bersama.

Penampilan apik Farisky sukses bikin juri ikut menangis, dengan membawakan lagu ‘akhir sebuah cerita’ penyampaian dari isi lagunya sangat berasa dan penuh penghayatan. Ongky pun tak kalah baiknya penampilan tadi malam, dengan membawakan ‘judi’ dengan penuh semangat hingga para juri berjoget bersama. Begitu juga penampilan Fifian, tampil anggun Fifian berhasil bikin para penonton terpesona dengan kecantikannya dan dengan membawakan lagu ‘bunga-bunga cinta’.

Masuk pada babak akhir, yaitu Ryan Abram dan Astrid tiar untuk menyebut nama siapakah yang harus pulang dan terhenti di babak semifinal. Lalu, Ryan Abram menyebut Fifian asal Banten untuk pulang dan menghentikan langkahnya untuk melaju ke babak grandfinal minggu depan.

Siapakah yang berhasil menjadi juara Kontes Swara Bintang 2023 minggu depan? Apakah Ongky atau Farisky.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Siaran digital MNCTV di rumah tiba-tiba hilang? Atau mau scan ulang, tapi tidak ada sinyal? Jangan panik pemirsah!

Sekarang ada cara mudah, untuk segala masalah siaran tv digital. #LayananSolusiTVDigital siap bantu kamu. Cukup kirimkan pesan via Whatsapp ke nomor 0856 9003 900, dan sebutkan masalah seputar siaran tv digitalmu. Layanan call center kami siap membantu kamu, setiap Senin-Jumat pukul 09.00-18.00 WIB.

Note: Call center hanya melayani via chat, dan tidak menerima panggilan telepon.

BACA JUGA: