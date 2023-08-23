Mengenal 4 Mitos Buaya Putih dari Berbagai Kota, Ada yang Bikin Kesurupan Masal

JAKARTA - Sejatinya di dunia ini ada hewan albino yang dikenal memiliki kelainan kulit. Tentunya hewan tersebut berwarna putih di seluruh tubuhnya, mulai dari rambut, kulit, bahkan alis.

Namun, jika membahas tentang buaya putih sebagian yang ada di pikiran masyarakat Indonesia bukan tentang hewan albino, melainkan hal-hal mistis . Ya, hewan satu ini memang lekat dengan hal mistis di masyarakat.

Bahkan tak jarang di beberapa daerah memiliki legenda dan mitos yang berkaitan dengan buaya putih. Konon masyarakat percaya hewan ini sebagai jelmaan dari siluman yang menguasai satu kawasan berair seperti danau atau rawa.

Ada 4 daerah di Indonesia yang cukup kental dengan mitos buaya putih. Adapun berikut ini penjelasannya:

1. Buaya putih Danau Tolire, Maluku Utara

Masyarakat yang mendiami area sekitar Danau Tolire, Maluku Utara mungkin tak asing dengan mitos satu ini. Ya, mereka meyakini bahwa anau ini banyak dihuni oleh buaya putih.

Konon, dulunya danau ini adalah kampung yang sejahtera dan bahagia. Hanya saja, sejak ada salah satu warganya yang tega menghamili anaknya sendiri membuat kampung ini berubah seketika seperti mendapatkan kutukan dan ditimpa bencana besar berupa gempa.

Alhasil, tanah daerah itu jadi amblas dan air kemudian naik, menenggelamkan kampung tersebut. Diyakini bahwa penduduk kampung dikutuk jadi siluman buaya.

2. Buaya Putih Danau Laut Dendang, Sumatera Utara

Danau Dendang yang berlokasi di Sumatera Utara ini juga memiliki mitos mengenai sosok buaya putih. Menurut masyarakat setempat, penunggu dari danau ini diyakini ada di bawah pohon kayu pule di sekitaran Danau Laut Dendang.

Sebab, ada kesaksian dari beberapa warga yang melihat kayu pule berpindah tempat dan yang memindahkan adalah sosok buaya putih.

3. Buaya putih di Wonogiri, Jawa Tengah

Mitos buaya putih di Wonogiri, tepatnya di desa Gedongrejo menjadi mitos yang sangat diyakini masyarakat setempat. Nama daerah yang menjadi kekuasan dari buaya putih tersebut adalah Ringin Putih.

Ringin Putih merupakan area yang ditumbuhi pohon besar, yang posisinya ada di sebelah utara selokan. Selokan ini yang disebut-sebut sebagai tempat bersemayamnya buaya putih.

Menurut cerita yang beredar, jika ada pejabat yang berani melintasi kekuasan buaya putih, dipastikan pejabat tersebut akan mengalami celaka.

4. Buaya putih Bendungan Barugbug

Terakhir ada mitos buaya putih di Bendungan Barugbug yang ada di Jawa Barat. Konon, ada buaya putih yang bersemayam di Bendungan ini dan santer terdengar, ketika banyak warga sekitar yang mengalami kesurupan.