Saksikan Malam Penuh Warna Anniversary Celebration RCTI ke-34, Ada Dewa 19 Hingga Inul Daratista!

JAKARTA - Setelah banyaknya rangkaian acara menuju HUT RCTI ke-34 seperti Konser #ILOVERCTI34, Dahsyatnya RCTI34 dan Pesta Oke RCTI34, akhirnya rangkaian HUT RCTI34 sampai pada puncaknya yaitu Anniversary Celebration RCTI34 pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Di acara Anniversary Celebration RCTI34 akan menampilkan berbagai genre musik dan juga beragam artis, mulai dari pendatang baru hingga musisi kenamaan Indonesia. Selain itu akan ada kolaborasi spesial antara Dewa 19 ft Jeff Scott Soto & Virzha, Setia Band ft Restu Van Houten, Radja ft Hugo Kasela & Axel Farden.

Artis papan atas kesayangan Indonesia juga akan meramaikan Anniversary Celebration RCTI34 seperti, Vina Panduwinata, The Changcuters, JKT48, Inul Daratista, Farel Prayoga, Fiersa Besari, Mahalini, Rossa, David Bayu, Judika, Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Salma Salsabil, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, Nyoman Paul, Raffi Ahmad, Ayu Dewi, Denny Cagur.

Marion Jola, Fatin Shidqia, Brisia Jodie, Novia Bachmid, Mark Natama, Rimar, Anggi Marito, Anneth Delliecia, Andmesh Kamaleng, Alvin Jo, Syarla, Maysha Jhuan, Anggis Devaki, Gery Gany, Ihsan Tarore, Aris Runtuwene, Maria Simorangkir, Denny Sumargo, Ivan Gunawan, Ghea Youbi dan Wika Salim juga akan turut menambah keseruan Anniversary Celebration RCTI34.

Dipandu oleh host fenomenal yaitu Robby Purba dan Boy William dan pastinya masih banyak kejutan lainnya di malam spesial ulang tahun RCTI ke-34.

Saksikan kemeriahan malam puncak Anniversary Celebration RCTI34 pada Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 20.30 WIB, LIVE di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan dapat juga disaksikan melalui live streaming di aplikasi RCTI+. Apabila ada kendala dalam penayangan siaran digital, scan ulang Set Top Box kamu, lalu cek kembali sambungan kabel Set Top Box dan kabel antena sudah terpasang dengan baik dan pastikan arah antena kamu sudah benar.

Untuk info lebih lanjut hubungi layanan solusi TV digital di nomor Whatsapp 0856-9003-900.

(ltb)