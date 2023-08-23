Dian Sastrowardoyo Sebut Putrinya Memiliki Bakat Sebagai Penulis

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo mengungkapkan bahwa putrinya, Ishana Ariandra Nariratana Sutowo, mulai menunjukkan bakatnya. Sebagai ibu, Dian Sastro bahkan menyadari jika putrinya memiliki bakat sebagai penulis.

Kendati demikian, Ishana masih belum sepenuhnya sadar akan bakatnya tersebut. Namun, Dian sudah mengetahui hal itu lantaran Ishana suka mengikuti cerita sebuah film dan ingin tahu sampai akhir.

"Anak aku perempuan, kalau aku tanya 'kamu sukanya apa'. Dia bilang enggak tahu. Nah, setelah aku amati, kalau film, dia suka nonton ceritanya. Dia harus tahu ujungnya," kata Dian Sastrowardoyo saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Anak keduanya itu bahkan sudah mulai menulis cerita bahkan ia juga tergabung dalam komunitas menulis di sekolahnya.

"Dia suka banget nulis cerita. Dia akhirnya bikin cerita, dan bergabung dengan komunitas menulis di sekolah. Aku jadi tahu ternyata dia suka jadi penulis," terang Dian Sastrowardoyo.

Sebagai orangtua, pemain film Ada Apa Dengan Cinta itu merasa bahwa hal terpenting untuk menemukan apa yang anak suka dimulai dari hal-hal personal.

"Aku rasa, caranya bermimpi, menemukan potensi unik, mereka perlu dari sesuatu yang mereka sangat suka dan personal," beber perempuan 41 tahun tersebut.