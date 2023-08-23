Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Muhammad Bahtera Fajri Bangun Bisnis Top Up Game Online Bahtera Store

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |02:30 WIB
Kisah Muhammad Bahtera Fajri Bangun Bisnis Top Up Game Online Bahtera Store
Kisah kesuksesan Muhammad Bahtera Fajri (Foto: Dok. Pribadi Muhammad Bahtera Fajri)
JAKARTA - Kesuksesan hanya milik orang yang tak pernah pantang menyerah dan mau terus berusaha. Selalu bisa bangkit dari keterpurukan bahkan mampu menyelesaikan berbagai macam rintangan hidup membuat Muhammad Bahtera Fajri kini sukses membangun karirnya sebagai seorang influencer, konten kreator sekaligus entrepreneur.

Lahir dari keluarga yang sederhana, Fajri mengatakan bahwa dirinya dan sang ibunda pernah pindah ke Medan hanya demi menyambung hidup. Nahasnya, kehidupannya di Medan juga bisa dikatakan tak lebih baik dari Jakarta, mengingat ia dan ibunya sempat kesulitan makan hingga harus mengambil beras milik orang lain.

Sadar dengan lelahnya sang ibu yang bekerja demi dirinya, Fajri pun mulai berpikir. Bahkan ia sempat mengikuti turnamen game untuk bisa membayar uang SPP sekolahnya.

Menariknya, dari ajang tersebut ia mulai berpikir untuk bisa membuat turnamen sendiri. Ia pun memulai kariernya dengan membangun channel YouTube Bahtera TV yang rupanya mampu mengubah nasibnya dan keluarga menjadi jauh lebih baik.

"Bahtera TV awalnya hanya seorang bocah yang membuat berita tentang esport dengan cara mencari berita sendiri dan mengeditnya," ungkap Fajri.

Muhammad Bahtera Fajri

"Akhirnya saya beranikan diri buat acara turnamen dan mengajukan proposal ke beberapa brand yang mana saat ini masuk suatu brand topup game online. Saat itu saya bahagia sekali ada yang mau sponsorin walau gak ada nama," paparnya.

Singkat cerita Bahtera TV pun mampu menjadi EO yang dikenal di beberapa anak gamers PC ataupun mobile. Bahkan hal itu terus berkembang hingga ia mengenal top up game online dan Bahtera Store pun semakin dikenal.

"Dulu sakit merintisnya, sampai beli susu anak aja kesusahan dibantu keluarga. Setelah sekian lama saya dapat tawaran dari perusahaan Singapura mendapatkan 200-300 dollar," jelasnya.

"Sekian berjalannya waktu akhirnya kenal tentang per-topup-an game online," lanjutnya.

Dengan tanpa modal, awalnya dia bergabung menjadi reseller orang secara gratis. Dan ketika mulai ada modal 100 ribu, dirinya belajar cara topup sendiri dan cara mendapatkan modal murah.

"Akhirnya banyak yang gabung jadi reseller ku dan namaku mulai dikenal beberapa kalangan," paparnya.

