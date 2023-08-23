Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Katon Bagaskara, Icha Christy dan Roy Marten Isi Momen Kemerdekaan RI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |00:01 WIB
Cerita Katon Bagaskara, Icha Christy dan Roy Marten Isi Momen Kemerdekaan RI
Katon Bagaskara, Icha Christy, Roy Marten (foto: ist)
JAKARTA - Katon Bagaskara, Icha Christy dan Roy Marten mempunyai cara untuk merayakan HUT ke-78 RI. Roy Marten menggelar acara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 78 di kediamannya di kawasan Jakarta Timur.

Roy Marten bersama artis lintas generasi mengikuti rangkaian acara Negeri Merdeka Menari, mulai dari perlombaan hingga penampilan berbagai hiburan.

Cerita Katon Bagaskara, Icha Christy dan Roy Marten Isi Momen Kemerdekaan RI

Deretan seniman Indonesia seperti para anggota Srimulat, Tessy, Tarzan, Doyok, kemudian ada juga Katon Bagaskara, Vonny Sumlang hingga kalangan generasi muda seperti penyanyi Icha Yang tahun lalu sempat dinobatkan sebagai Pendatang Baru Terpopuler.

