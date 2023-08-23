Sempat Main Basket Bareng, Andovi da Lopez Janji Jaga Privasi Andrew Garfield

JAKARTA - Andovi da Lopez menceritakan keseruannya bermain basket bersama aktor Spider-Man, Andrew Garfield, beberapa waktu lalu di Inggris. Kala itu, sang kakak, Jovial da Lopez juga ikut serta.

Sayangnya, Andovi tak dapat menceritakan lebih lanjut mengenai pertemuannya serta momen bermain basket itu. Pasalnya, ia ingin menjaga privasi dari Andrew Garfield.

"Iya (main basket bareng) tapi gue enggak boleh bilang sih. Intinya ada deh, gue sangat menjaga urusan pribadi (Andrew Garfield). Intinya kita ketemu dan main basket bareng,"ujar Andovi da Lopez saat dijumpai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Andovi memuji kemampuan bermain basket Andrew Garfield sehingga ia merasa terlibat dalam permainan yang seru.

Namun lagi-lagi ia menegaskan tak bisa menceritakan lebih jauh mengenai momen pertemuan tersebut lantaran sudah kepalang berjanji kepada Andrew Garfield untuk menjaga privasinya.

"Seru lah main basket sama Spider-Man, masa enggak seru. Tapi untuk menjaga privasinya kita sudah berjanji enggak ngasih tahu kenapa-kenapanya. Dia jago, emang bisa main basket," ungkapnya.