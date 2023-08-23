Ahmad Dhani Ternyata Lebih Bangga El Rumi Menang Tinju Ketimbang Lulus Kuliah

JAKARTA - El Rumi pernah terlibat pertandingan tinju melawan Winson Reynaldi pada Juni 2022. Saat itu, putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini sukses meraih gelar juara.

Momen tersebut ternyata membuat Ahmad Dhani sangat bangga. Sampai-sampai El menyebut pentolan Dewa 19 itu lebih senang dirinya memenangkan adu tinju ketimbang berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

"Jujur kayaknya daripada lulus kuliah, bokap lebih senang menang berantem kemarin," kata El Rumi, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Senin (21/8/2023).

El Rumi menarik kesimpulan seperti itu bukan tanpa alasan. Ahmad Dhani menunjukan reaksi berbeda antara dirinya menang tinju dan lulus kuliah.