Zaskia Adya Mecca Langsung Bertindak saat Anak Cowoknya Merasa Cantik

Zaskia Adya Mecca langsung bertindak saat anak laki-lakinya merasa cantik. (Foto: Syifa/MPI)

JAKARTA - Artis Zaskia Adya Mecca bercerita tentang anak bungsunya, Bhaj Kama Bramantyo, yang selama ini memelihara rambut panjangnya. Penampilannya memang berbeda dengan kakak laki-lakinya yang lain.

Sejak lahir hingga saat ini sudah masuk sekolah Kama memang kerap tampil dengan rambut panjangnya. Mengenai hal ini, Zaskia meluapkan keresahannya.

"Lagi mulai galau soal rambut Kama," tulis Zaskia Arya Mecca di Instagram pribadinya, Senin (21/8/2023).

Ternyata, akhir-akhir ini Kama kerap meledek sang ibu dengan mengklaim bahwa dirinya cantik gara-gara berambut panjang.

Bahkan perkataan 'Kama cantik' diucapkan berulang-ulang oleh bocah yang lahir pada 3 Juli 2020 itu.