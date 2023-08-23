Curhat Fedi Nuril yang Identik dengan Film-film Berkisah Poligami

JAKARTA - Aktor Fedi Nuril identik dengan film-film yang berlatar cerita poligami. Bahkan, hal ini menimbulkan kekhawatiran netizen bila Fedi diusulkan terlibat dalam pembuatan film bergenre drama.

Aktor berusia 41 tahun itu menceritakan bahwa kadang kala production house meminta saran netizen siapa aktor yang sebaiknya memerankan film drama terbaru mereka. Sebagian netizen langsung teringat nama Fedi Nuril.

"Banyak PH yang promot mereka akan produksi film-film yang diangkat dari novel, wattpad, yang cerita drama. Beberapa netizen ada yang nyaranin nama gue," kata Fedi Nuril, dikutip dari YouTube TS Media, Selasa (22/8/2023).

Tapi, para netizen lain pun langsung menyerbu usulan nama Fedi Nuril. Mereka justru enggan Fedi terlibat film bergenre drama. Alasannya, mereka khawatir jalan cerita akan diselipkan isu poligami.

"Dan banyak netizen yang komen. jangan lah nanti jadi poligami ceritanya. Gue baca banyak banget," lanjut Fedi.