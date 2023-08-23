Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Once Mekel Yakin Popularitas Ganjar Pranowo Terus Meningkat

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:01 WIB
Once Mekel Yakin Popularitas Ganjar Pranowo Terus Meningkat
Once Mekel yakin popularitas Ganjar Pranowo terus meningkat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Once Mekel tergabung dalam Relawan Extravanganjar secara resmi mendukung Ganjar Pranowo, maju sebagai Calon Presiden pada pemilu 2024.

Dukungan terhadap Bacapres Partai Perindo ini, bukan serta merta dilakukan, sebab menurut Once, melihat trend elektabilitas semakin meningkat. Tentunya menjadi modal kuat, menjelang pendaftaran Calon Presiden digelar pada bulan November nanti.

"Optimis, karena trendnya Pak Ganjar naik ya, itu trend yang paling penting naik, bagus dan menjadi poin bahwa sampai saat ini tingkat pengenalan terhadap masyarakat masih sekitar 80 sekian persen," ujar Once Mekel saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).

Once Mekel Yakini Popularitas Ganjar Pranowo Terus Meningkat

Melihat angka elektabilitas dari Ganjar Pranowo terus meningkat, eks vokalis Dewa 19 ini meyakini, sangat berpotensi naik ke posisi puncak mengungguli dua Calon Presiden lainnya.

"Artinya masih ada potensi jika orang mengenal dia lebih baik, angka elektabilitas akan naik begitu," ucap Once Mekel.

Di samping itu, disinggung sosok Presiden, Once menegaskan, kalau dirinya menginginkan pemimpin sehat secara mental dan tidak temperamental dalam mengelola birokrasi.

Bukan cuma itu, ia juga memiliki kriteria lain yakni kesabaran dalam menghadapi masalah di Tanah Air. Sehingga dengan beragam kriteria ini, ia mengaku kalau kriteria ini merupakan ada didalam diri Bacapres Partai Perindo tersebut.

"Saya butuh sosok Presiden yang sehat, pertama sehat secara mental artinya dia bukan orang pemarah dan bukan orang yang temperamental. Bukan orang yang nggak sabaran tetapi bisa tetap tenang, mengingat banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia," jelas Once.

Kendati begitu, Once mengatakan, terpenting dari Presiden 2024 mendatang ialah sigap dan cepat mengakselerasikan pembangunan di Tanah Air.

