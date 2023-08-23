Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dukung Ganjar Pranowo, Anang Hermansyah Sebut Pemimpin Solutif

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:42 WIB
Dukung Ganjar Pranowo, Anang Hermansyah Sebut Pemimpin Solutif
Anang Hermansyah dukung Ganjar Pranowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Anang Hermansyah tergabung dalam Relawan Extravanganjar. Ia secara resmi mendukung Ganjar Pranowo, maju sebagai Calon Presiden 2024.

Dukungan terhadap Bacapres Partai Perindo ini bukan sesuatu serta dilakukan. Menurut Anang, Ganjar Pranowo merupakan pemimpin solutif dan masuk dalam kalangan apapun.

Ashanty Kuliah S3 di Universitas Airlangga, Anang Hermansyah Pernah Daftar Tapi Gagal 

"Coba lihat Ganjar Pranowo itu, muda, keren, ganteng, sehat, pintar, membumi, semua dia punya dan dia selalu solutif dan selalu enjoy bicara dengan kalangan apapun dia masuk," ujar Anang Hermansyah saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/8/2023).

Anang menyebut, kepemimpinan Ganjar Pranowo seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Dia berpendapat, Bacapres Partai Perindo ini merupakan salah satu pemimpin ideal untuk Indonesia sangat majemuk, baik dari suku, agama, ras maupun golongan-golongan lainnya.

"Kecerdasan tidak perlu dilakukan artinya dia sangat dibutuhkan Indonesia yang majemuk ini,"ucap Anang Hermansyah

Dengan mendukung Ganjar Pranowo, suami Ashanty ini mengatakan, salah satu persiapan ingin memenangkan Bacapres Partai Perindo itu. Tentunya merapatkan barisan melalui Relawan Extravanganjar, terdiri dari artis, musisi, KOL, Producer, Promotor, konten kreator dan pelaku industri kreatif.

"Persiapannya untuk saat ini adanya Extravanganjar biar Mas Ganjar menang, pergerakan kita dan harapan kita bahwa seniman harus mulai juga berani bicara tentang politik. Karena kebijakan harus dibangun di politik," papar Anang Hermansyah.

Halaman:
1 2
