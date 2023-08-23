Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Lady Nayoan Bongkar Perselingkuhan Rendy Kjaernett di Medsos

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |04:30 WIB
Alasan Lady Nayoan Bongkar Perselingkuhan Rendy Kjaernett di Medsos
Alasan Lady Nayoan bongkar perselingkuhan Rendy Kjaernett. (Foto: Instagram/@ladynayoan)
JAKARTA - Lady Nayoan kini memilih rujuk dengan Rendy Kjaernett setelah gugatan cerainya diproses di Pengadilan Negeri Bekasi. Ia memilih memaafkan perselingkuhan sang suami.

Mengilas balik masalah rumah tangga pasangan artis ini, semuanya diketahui dari curhatan Lady di Insta Story-nya. Ibu tiga anak ini gamblang menceritakan hubungan terlarang sang suami dengan Syahnaz Sadiqah.

Ia lantas menjelaskan kembali alasannya membongkar perselingkuhan Rendy ke publik setelah dia rujuk. Menurutnya, hal itu sebenarnya tidak dia rencanakan.

"Sebenarnya secara manusia enggak pernah merencanakan (bongkar perselingkuhan Rendy Kjaernett dan Syahnaz)" kata Lady, dikutip dari acara Pagi Pagi Ambyar.

Namun, Lady Nayoan sudah lelah karena segala cara sudah dilakukan untuk menghentikan perselingkuhan itu. Tetapi Rendy dan Syahnaz masih tetap melanjutkan hubungan terlarangnya.

Halaman:
1 2
