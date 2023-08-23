Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polusi Udara Makan Korban, Putra Zaskia Adya Mecca Alami Sesak Nafas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:07 WIB
Polusi Udara Makan Korban, Putra Zaskia Adya Mecca Alami Sesak Nafas
Putra bungsu Zaskia Adya Mecca sesak napas karena polusi udara (Foto: IG Zaskia)
JAKARTA - Zaskia Adya Mecca datang dengan kabar tak mengenakan. Putra bungsunya Bhaj Kama alami sesak napas karena polusi udara.

Kesedihan Zaskia sebagai ibu dia curahkan di akun Instagram pribadinya. Dia mengatakan sang putra alami sesak napas hingga saturasi oksigennya rendah.

“Akhirnya kena juga anak efek dari polusi yang luar biasa di jakarta. Kama semalem gelisah ga bisa tidur, ku cek saturasi bener aja 88.. Walau panik tapi udah paham bagaimana ngadepin situasinya,” tulis Zaskia dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagram @zaskiadyamecca, Rabu (23/8/2023).

 Polusi Udara Makan Korban, Putra Zaskia Adya Mecca Alami Sesak Nafas

Ibu lima anak itu menambahkan karena kondisi anaknya itu, sampai membutuhkan alat pernapasan. Dia juga memperlihatkan kondisi anaknya yang sangat lemas dalam foto yang diunggahnya.

“Uap dulu, lalu 30 menit nggak naik saturasi, aku kasih oksigen sejam buat bantu Kama nafas enakan. Begadang semaleman sampai pagi perlahan membaik walau belum normal,” jelasnya.

Pada postingannya, Zaskia juga mengunggah kondisi udara pulul 02.30 WIB dini hari, tepat sang anak alami sesak napas. Dia pun kaget karena meski waktu dini hari tapi kondisi udaranya buruk.

“Pemerintah ada saran buat WFH, tapi lihat sendiri kan jam 2.30 pagi mostly semua orang tidur aja kualitas udara sama buruknya. Entah bisa berharap sama siapa lagi selain Allah buat urusan udara ini. Nafas aja takut sekarang tuh,” pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
