Tak Pernah Diberi Uang Tunai, Inge Anugrah Tuntut Rp1 Miliar ke Ari Wibowo

Inge Anugrah tak pernah diberi uang tunai oleh Ari Wibowo (Foto: Instagram @inge_anugrah)

JAKARTA - Sidang perceraian antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar pada Rabu (23/8/2023). Kali ini, sidang tersebut digelar secara online dengan agenda menyerahkan kesimpulan atau rangkuman selama proses persidangan dari kedua belah pihak.

Kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Bala Pattyona mengungkapkan ada beberapa poin kesimpulan yang diserahkan dalam persidangan hari ini. Salah satunya soal nafkah, Inge Anugrah ngotot meminta uang sebesar Rp1.030.000.000 kepada Ari Wibowo.

BACA JUGA: Ari Wibowo Tidak Membantah Dituding Sering Pergi ke Kelab Malam

"Dan kita juga tetap meminta pak Ari memberikan nafkah lampau sebesar Rp1 miliar 30 juta," ungkap Petrus Bala Pattyona saat dihubungi awak media, Rabu (23/8/2023).

Bukan tanpa sebab, pasalnya, Inge mengaku bahwa dirinya tidak pernah diberikan uang tunai oleh Ari Wibowo selama mereka hidup bersama. Sehingga, perempuan lulusan S2 Australia itu tidak memiliki tabungan sepeserpun.

"Karena selama hidup bersama kan tidak pernah diberi uang. Artinya hidup bersama dia Inge memang tidak punya tabungan," ujar Petrus Bala Pattyona.

Petrus juga merasa heran dengan sikap Ari Wibowo yang mempermasalahkan soal kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah. Padahal biaya tersebut memang sudah sewajarnya merupakan tanggung jawab Ari Wibowo sebagai kepala rumah tangga.