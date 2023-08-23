Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Pernah Diberi Uang Tunai, Inge Anugrah Tuntut Rp1 Miliar ke Ari Wibowo

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:00 WIB
Tak Pernah Diberi Uang Tunai, Inge Anugrah Tuntut Rp1 Miliar ke Ari Wibowo
Inge Anugrah tak pernah diberi uang tunai oleh Ari Wibowo (Foto: Instagram @inge_anugrah)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar pada Rabu (23/8/2023). Kali ini, sidang tersebut digelar secara online dengan agenda menyerahkan kesimpulan atau rangkuman selama proses persidangan dari kedua belah pihak.

Kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Bala Pattyona mengungkapkan ada beberapa poin kesimpulan yang diserahkan dalam persidangan hari ini. Salah satunya soal nafkah, Inge Anugrah ngotot meminta uang sebesar Rp1.030.000.000 kepada Ari Wibowo.

"Dan kita juga tetap meminta pak Ari memberikan nafkah lampau sebesar Rp1 miliar 30 juta," ungkap Petrus Bala Pattyona saat dihubungi awak media, Rabu (23/8/2023).

Bukan tanpa sebab, pasalnya, Inge mengaku bahwa dirinya tidak pernah diberikan uang tunai oleh Ari Wibowo selama mereka hidup bersama. Sehingga, perempuan lulusan S2 Australia itu tidak memiliki tabungan sepeserpun.

Ari Wibowo dan Inge Anugrah

"Karena selama hidup bersama kan tidak pernah diberi uang. Artinya hidup bersama dia Inge memang tidak punya tabungan," ujar Petrus Bala Pattyona.

Petrus juga merasa heran dengan sikap Ari Wibowo yang mempermasalahkan soal kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah. Padahal biaya tersebut memang sudah sewajarnya merupakan tanggung jawab Ari Wibowo sebagai kepala rumah tangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement