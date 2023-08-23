Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Wibowo Tidak Membantah Dituding Sering Pergi ke Kelab Malam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:34 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo dan Inge Anugrah sedang menjalani proses cerai. Dari proses tersebut satu persatu terkuak rumah tangga mereka yang selama ini terlihat harmonis itu tetap saja ada permasalahan di dalamnya.

Salah satu yang terungkap di persidangan adalah kebiasaan Ari Wibowo yang kerap pergi ke kelab malam. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Inge Anugrah, Petrus Bala Pattyona.

"Kita bisa buktikan Ari punya gaya hidup itu kan di kelab malam gitu loh," kata Petrus Bala saat dihubungi awak media, Rabu (23/8/2023).

Menurut penjelasannya, Ari Wibowo selalu keluar dan pulang ke rumah di jam yang sama yaitu pukul 21.00 WIB keluar dan pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 dini hari.

"Iya betul itu kan kesaksian dari 2018 tapi kan sekarang-sekarang ini tidak ada saksi lagi. Tapi menurut keterangan bu Inge sejak dia mengajukan gugatan juga memang gaya hidupnya ke kelab malam. Udah kebiasaan jadi keluar rumah jam 9 kembali lagi jam 3," ungkap Petrus Bala.

Dituding seperti itu, Petrus menyebut tidak ada bantahan dari Ari Wibowo.

"Dia tidak membantah, tidak ada bantahan. Iya (mengaku) dia tidak pernah membantah," tambah Petrus Bala.

