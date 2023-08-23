Alasan Nunung Kembali Pangkas Rambut hingga Botak Meski Sudah Selesai Kemoterapi

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari komedian Nunung. Pelawak 60 tahun ini mengatakan bahwa dirinya sudah selesai menjalani masa kemoterapinya yang bisa dibilang cukup panjang.

Kini, istri dari Iyan Sambiran itu mengaku bersyukur lantaran kondisinya semakin membaik, pasca-menjalani kemoterapi akibat kanker payudara.

"Alhamdulillah baik udah makin baik lah," ucap Nunung saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2023).

Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati ini mengaku bahwa dirinya sudah tidak lagi merasakan sakit seperti saat sel kanker masih bersarang dalam tubuhnya.

"Nggak sakit lagi. Pasca operasi pengangkatan sel kanker udah nggak sakit," lanjutnya.

BACA JUGA: Nunung Siap Comeback dengan Srimulat usai Sembuh Kanker Payudara

Selain itu, Nunung juga bahagia lantaran rambutnya kini sudah mulai tumbuh kembali. Namun, ia lebih memilih untuk menggunduli rambutnya karena masih mengalami efek rontok meski kemoterapi yang dijalaninya telah selesai.