Sebelum Lapor Polisi, Denny Sumargo Sudah Pernah Beri Peringatan ke Verny Hasan

JAKARTA - Denny Sumargo rupanya sudah pernah memberikan peringatan ke Verny Hasan, jauh sebelum dirinya melaporkan sang DJ ke polisi. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh bintang film 5cm tersebut di hadapan awak media.

Ditemui usai membuat laporan terkait dugaan pencemaran nama baik, pria yang akrab disapa Densu ini mengatakan bahwa dirinya sengaja membawa masalah ini ke kantor polisi. Pasalnya, ia juga sudah sempat memberi peringatan pada Verny untuk tidak mengambil keuntungan dari masalah tersebut.

"Kalau mau masalah ini lebih jelas, saya bawa ke kantor polisi supaya jelas," ujar Densu usai membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya, Selasa, 22 Agustus 2023 malam.

"Waktu itu saya udah bilang, 'kamu sekali lagi mencari keuntungan dari masalah ini, mencari pembelaan dari kesalahan kamu saya akan bawa ke kantor polisi," tegasnya.

Benar saja, Densu langsung mengambil tindakan tegas, usai mengetahui Verny Hasan kembali mengungkit-ungkit soal tes DNA. Bahkan, Verny juga memintanya untuk menjalani tes DNA ulang, seolah ragu dengan hasil yang dikeluarkan oleh Lembaga Eijkman.

Sementara itu, pihak Densu pun sudah siap jika Pengadilan akan memintanya untuk menjalani tes DNA lagi, sebagai bukti bahwa Verny melakukan pencemaran nama baik.