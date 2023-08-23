Advertisement
HOT GOSSIP

Bagi Giveaway Sebulan Full, Influencer Dewangga Arief Wicaksana Ternyata Punya 4 Sayap Bisnis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:10 WIB
Bagi Giveaway Sebulan Full, Influencer Dewangga Arief Wicaksana Ternyata Punya 4 Sayap Bisnis
Dewangga Arief Wicaksana (Foto: Dok. Pribadi Dewangga Arief)
JAKARTA - Dewangga Arief Wicaksana memiliki puluhan ribu pengikut di akun Instagram dan dikenal sebagai influencer serta pengusaha. Di akun sosial medianya, Dewangga Arief bahkan kerap membagikan aktivitas kerja, bersantai, hingga sejumlah unit usaha yang tengah dikembangkannya.

Sedikitnya, ia sudah memiliki empat sayap bisnis yakni Artha Property, Artha Interior, Artha Bersayap yang bergerak di bidang entertainment termasuk event organizer, serta Artha Steamer.

Memiliki kesuksesan sebagai pebisnis, Dewangga Arief juga terpantau sering bagi-bagi giveaway untuk para netizen. Bahkan melalui akun Instagramnya, @arief_arthagroup, ia sempat membuat heboh lantaran bagi-bagi rezeki selama Ramadan satu bulan full dalam siaran langsung.

Bukan tanpa sebab, Dewangga Arief memilih untuk membagikan sedikit rezeki yang ia miliki pada netizen. Bahkan ia merasa bahagia lantaran hal tersebut.

Dewangga Arief Wicaksana

Dewangga sendiri memiliki naluri bisnis yang terasah sejak dirinya masih kecil dengan berjualan cupang. Kemudian, kemampuannya untuk berbisnis kian meningkat saat dirinya duduk di bangku kuliah.

“Sejak kecil senang sekali dengan berdagang. Waktu itu saya berdagang ikan cupang bukan karena kekurangan uang, tapi suka menggeluti hobi dan ingin menghasilkan keuntungan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
