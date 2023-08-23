Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kemoterapi Selesai, Nunung Srimulat Kini Fokus Perbaiki Imun

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:27 WIB
Kemoterapi Selesai, Nunung Srimulat Kini Fokus Perbaiki Imun
Nunung Srimulat fokus perbaiki imun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nunung Srimulat semakin membaik kondisinya usai operasi kanker payudara. Dirinya juga sudah mulai tenang, karena telah selesai menjalani masa kemoterapi. Kini, istri Iyan Sambiran itu tampak lebih segar dari sebelumnya.

Sudah menyelesaikan kemo, Nunung mengaku tengah menjalani pengobatan lanjutan untuk memulihkan kondisinya seratus persen.

"Alhamdulillah ya udah selesai kemonya," ujar Nunung Srimulat saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2023).

Kemoterapi Selesai, Nunung Srimulat Kini Fokus Perbaiki Imun

Nunung kemudian menjelaskan metode pengobatan lanjutannya tersebut. Dia merasa perlu melakukan imunoterapi untuk memulihkan sistem imun dalam tubuhnya.

"Masih diharuskan untuk Imunoterapi itu kan maksudnya nggak seperti kemo. Imunoterapi tuh memang dibutuhkan untuk membangkitkan daya imun dalam tubuh, penting banget imunoterapi," bebernya.

Adapun imunoterapi yang dilakukan sang pelawak berlangsung selama tiga pekan sekali dalam kurun waktu satu tahun.

"Itu anjuran dokter. Cuma kemarin dokter juga masih ngomong pikir-pikir dulu mbak," kata dia lagi.

Sebagai informasi, Nunung sebelumnya didiagnosa menderita kanker payudara.

Setelah mendapatkan hasil biopsi, mantan personel grup lawak Srimulat itu sudah masuk kanker stadium 1.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173148/nunung-foi7_large.jpg
Nunung Ungkap Hikmah usai Divonis Idap Kanker Payudara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125460/nunung-uCft_large.jpg
5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124777/nunung-CE3g_large.jpg
Nunung Bersyukur Tak Lagi Perlu Biayai Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124692/nunung_srimulat-dyVC_large.jpg
Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123849/nunung_srimulat-EiuO_large.jpg
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123180/nunung_srimulat-mQ1j_large.jpg
Nunung Srimulat Ikhlas Jual Aset demi Biaya Hidup: Saya Nggak Mau Jadi Penipu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement