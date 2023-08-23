Kemoterapi Selesai, Nunung Srimulat Kini Fokus Perbaiki Imun

JAKARTA - Nunung Srimulat semakin membaik kondisinya usai operasi kanker payudara. Dirinya juga sudah mulai tenang, karena telah selesai menjalani masa kemoterapi. Kini, istri Iyan Sambiran itu tampak lebih segar dari sebelumnya.

Sudah menyelesaikan kemo, Nunung mengaku tengah menjalani pengobatan lanjutan untuk memulihkan kondisinya seratus persen.

"Alhamdulillah ya udah selesai kemonya," ujar Nunung Srimulat saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA: Nunung Siap Comeback dengan Srimulat usai Sembuh Kanker Payudara

Nunung kemudian menjelaskan metode pengobatan lanjutannya tersebut. Dia merasa perlu melakukan imunoterapi untuk memulihkan sistem imun dalam tubuhnya.

"Masih diharuskan untuk Imunoterapi itu kan maksudnya nggak seperti kemo. Imunoterapi tuh memang dibutuhkan untuk membangkitkan daya imun dalam tubuh, penting banget imunoterapi," bebernya.

Adapun imunoterapi yang dilakukan sang pelawak berlangsung selama tiga pekan sekali dalam kurun waktu satu tahun.

"Itu anjuran dokter. Cuma kemarin dokter juga masih ngomong pikir-pikir dulu mbak," kata dia lagi.

Sebagai informasi, Nunung sebelumnya didiagnosa menderita kanker payudara.

Setelah mendapatkan hasil biopsi, mantan personel grup lawak Srimulat itu sudah masuk kanker stadium 1.

BACA JUGA: