Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Apa Hubungan Ariel Tatum dengan Koes Plus?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:04 WIB
Apa Hubungan Ariel Tatum dengan Koes Plus?
Ariel Tatum (Foto:Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Apa hubungan Ariel Tatum dengan Koes Plus? Pertanyaan itu cukup banyak dipertanyakan ketika bintang Sayap-Sayap Patah itu sering terlihat bersama keluarga besar drummer Koes Plus, Murry.

Pelantun Karena Aku Tlah Denganmu tersebut merupakaAriel Tatumn cucu drummer Koes Plus, Kasmuri alias Murry. Ayahnya, Rico Valentino Murry merupakan anak bungsu sang drummer.

Murry memiliki dua anak lain dari pernikahannya dari sang mantan istri Uke Octoerina: Riske Murry dan Rizzy Murry. Tak heran, Ariel mewarisi darah seni musik dari sang kakek.

Pada 2012, Ariel Tatum memulai debutnya di industri musik dengan merilis single duet bersama penyanyi Ari Lasso dalam Karena Aku Telah Denganmu. Selanjutnya, dia pernah merilis beberapa single lainnya, seperti Curi-Curi, Tanpa Kata, dan Sampai Mati.

Tak hanya dengan Ari Lasso, Glenn Fredly pun melihat bakat bernyanyi Ariel Tatum dan menggandengnya merilis single duet, Coklat, pada 2019. Dia juga mengisi OST film Sepeda Presiden berjusul Risau, pada 2021.

Ariel Tatum tak hanya mewarisi darah seni dari sang kakek, Murry. Dia juga mendapat pengaruh dunia akting dari sang nenek, Joice Erna. Aktris legendaris

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188234//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-spb8_large.jpg
Ari Lasso Tepis Rumor Putus, Unggah Video Romantis dan Kirim Mawar Putih untuk Dearly Djoshua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188200//hanum_mega_menikah_lagi-rToA_large.jpg
Hanum Mega Resmi Menikah Lagi dengan Maskawin Perhiasan 12 Gram dan Uang Tunai Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188181//tasya_farasya-J8UR_large.jpg
Tasya Farasya Lega, Perceraiannya dengan Ahmad Assegaf Dinyatakan Inkrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188138//na_daehoon-Vre6_large.jpg
Resmi Cerai dari Jule, Na Daehoon Pegang Hak Asuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187965//wardatina_mawa-can7_large.jpg
Wardatina Mawa Mantap Ceraikan Insanul Fahmi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187935//insanul_fahmi-kKpM_large.jpg
Dipolisikan 2 Istri, Insanul Fahmi Curhat di Depan Kakbah dan Berdoa Minta Kekuatan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement