Indra Bruggman Sudah Jenuh dengan Dunia Hiburan: Bukan Sombong Ya

JAKARTA - Aktor Indra Bruggman belakangan jarang muncul di dunia hiburan Tanah Air. Ia sudah tak bergairah lagi menyelami industri yang membesarkan namanya sejak era 90-an

"Karena saya sudah jenuh di dunia entertainment, saya sudah malas, sudah bukan dunia saya lagi," kata Indra Bruggman dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (23/8/2023).

Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, ini sudah punya kesibukan lain di bidang bisnis. Sehingga kini dunia hiburan ia jadikan sebagai kegiatan sampingan.

"Dunia entertain itu sekarang buat saya dunia sampingan aja, kayak wah, kayaknya enak nih syuting sama kakak.' Saya terima. Kalau enggak ya enggak, jarang mau kecuali kalau lagi kangen banget baru saya mau," jelas Indra Bruggman.